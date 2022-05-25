https://tr.sputniknews.com/20220525/isvec-ve-finlandiyanin-natoya-uyelik-basvurularina-iliskin-istisare-toplantisi-basladi-1056666859.html

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı başladı

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı başladı

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T14:54+0300

2022-05-25T14:54+0300

2022-05-25T14:54+0300

türkiye

nato

cumhurbaşkanlığı

toplantı

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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya üyelik başvurusu sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor. Bu görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Mayıs'ta iki kuzey ülkesinin potansiyel ziyaretiyle ilgili olarak, "Türkiye'ye geleceklermiş, zahmet etmesinler. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütüne katılımına biz evet demeyiz" demiştiErdoğan, cumartesi günü iki ülkenin de liderleriyle bir telefon görüşmesi yapmıştı.

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nato, cumhurbaşkanlığı, toplantı