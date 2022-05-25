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İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı başladı
İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı başladı
İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T14:54+0300
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nato
cumhurbaşkanlığı
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya üyelik başvurusu sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor. Bu görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Mayıs'ta iki kuzey ülkesinin potansiyel ziyaretiyle ilgili olarak, "Türkiye'ye geleceklermiş, zahmet etmesinler. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütüne katılımına biz evet demeyiz" demiştiErdoğan, cumartesi günü iki ülkenin de liderleriyle bir telefon görüşmesi yapmıştı.
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nato, cumhurbaşkanlığı, toplantı

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı başladı

14:54 25.05.2022
© AACumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© AA
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İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya üyelik başvurusu sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor. Bu görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Mayıs'ta iki kuzey ülkesinin potansiyel ziyaretiyle ilgili olarak, "Türkiye'ye geleceklermiş, zahmet etmesinler. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütüne katılımına biz evet demeyiz" demişti
Erdoğan, cumartesi günü iki ülkenin de liderleriyle bir telefon görüşmesi yapmıştı.
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