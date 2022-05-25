https://tr.sputniknews.com/20220525/kadikoydeki-dis-hekimi-cinayetinde-1-supheli-tutuklandi--1056651462.html
Kadıköy’deki diş hekimi cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı
Kadıköy’deki diş hekimi cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı
Kadıköy’de diş hekimi Şeyma Biran'ı muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T01:08+0300
2022-05-25T01:08+0300
2022-05-25T01:08+0300
türkiye
diş hekimi
cinayet
kadıköy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056651512_0:1:848:478_1920x0_80_0_0_bef41bb760ad6e9e3772b8a34c1a1518.jpg
Kadıköy’de 20 Mayıs’ta 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran’ın muayenehanesinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden Z.E. 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, A.A. ise 'suç delillerini gizleme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Z.E.‘nin üzerine atılı suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir olguların bulunmasını göz önünde bulundurarak sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli A.A. hakkındaki tutuklama talebini reddeden hakimlik, şüpheliyi yurt dışına çıkmama ve imza atma şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.
türkiye
kadıköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056651512_104:0:744:480_1920x0_80_0_0_29d8f09aff5c09ae55335ad12badaae1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
diş hekimi, cinayet, kadıköy
Kadıköy’deki diş hekimi cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Kadıköy’de diş hekimi Şeyma Biran'ı muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadıköy’de 20 Mayıs’ta 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran’ın muayenehanesinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.
Savcılık sorgusunun ardından
şüphelilerden Z.E. 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, A.A. ise 'suç delillerini gizleme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Z.E.‘nin üzerine atılı suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir olguların bulunmasını göz önünde bulundurarak sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli A.A. hakkındaki tutuklama talebini reddeden hakimlik, şüpheliyi yurt dışına çıkmama ve imza atma şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.