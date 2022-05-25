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https://tr.sputniknews.com/20220525/kazilarla-ortaya-cikmisti-antik-kent-tiyatrosu-2-bin-yil-sonra-seyirci-ile-bulustu-1056651158.html
Kazılarla ortaya çıkmıştı: Antik kent tiyatrosu 2 bin yıl sonra seyirci ile buluştu
Kazılarla ortaya çıkmıştı: Antik kent tiyatrosu 2 bin yıl sonra seyirci ile buluştu
Düzce'de kazılarla ortaya çıkarılan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'deki tiyatro, 2 bin yıl sonra üniversite öğrencilerinin sergilediği 'Kuşlar' adlı oyunla... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T01:02+0300
2022-05-25T01:02+0300
yaşam
düzce
antik
antik kent
tiyatro
seyirci
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Düzce Konuralp Mahallesinde bulunan ve ‘Kırk Basamaklar’ olarak bilinen Prusias Ad Hypium Antik Kentin'de Düzce Üniversitesi ve Düzce Belediyesi işbirliği ile 2 yıl önce kazı çalışması başlatıldı. Kazılar sonrasında birçok tarihi eser ortaya çıkarken, bir tiyatroya da rastlandı.Kazılarla tiyatro sahnesi tamamen gün yüzüne çıkarılırken, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri 2 bin yıl sonra açılışı tiyatro yazarı Aristofanes’in ‘Kuşlar’ adlı tiyatro oyununu sergileyerek yaptı. Tiyatro oyununu 2 bin yıl sonra ilk oyun olması nedeniyle 2 bin kişi izledi.Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Süleyman İnceefe, “Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve Konuralp Müze Müdürlüğü iş birliği ile burada devam eden kazı çalışmaları vardı, sona yaklaştı. Açılışı da buranın doğal dokusuna uygun antik komedya ile Aristofanes’in komedyasıyla taçlandırmaya çalıştık. Hep birlikte coşkulu bir geceyi paylaşıyoruz. Çok heyecan verici bir durum. Takriben 2 bin yıl sonra kendi dokusuna uygun bir işlevle seyircisi ile buluşuyor. Bu bizi çok umutlandırdı ve coşkulandırdı. Pandemi sonrası insanlar bu tür etkinliklere susamışlar. Sağolsunlar geldiler” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220524/1690-yil-sonra-ilk-konser-laodikya-antik-tiyatrosu-izleyicilerle-bulustu-1056632044.html
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düzce, antik, antik kent, tiyatro, seyirci

Kazılarla ortaya çıkmıştı: Antik kent tiyatrosu 2 bin yıl sonra seyirci ile buluştu

01:02 25.05.2022
© DHADüzce'de kazılarla ortaya çıkarılan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'deki tiyatro, 2 bin yıl sonra üniversite öğrencilerinin sergilediği 'Kuşlar' adlı oyunla seyirciyle buluştu.
Düzce'de kazılarla ortaya çıkarılan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'deki tiyatro, 2 bin yıl sonra üniversite öğrencilerinin sergilediği 'Kuşlar' adlı oyunla seyirciyle buluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© DHA
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Düzce'de kazılarla ortaya çıkarılan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'deki tiyatro, 2 bin yıl sonra üniversite öğrencilerinin sergilediği 'Kuşlar' adlı oyunla seyirciyle buluştu.
Düzce Konuralp Mahallesinde bulunan ve ‘Kırk Basamaklar’ olarak bilinen Prusias Ad Hypium Antik Kentin'de Düzce Üniversitesi ve Düzce Belediyesi işbirliği ile 2 yıl önce kazı çalışması başlatıldı. Kazılar sonrasında birçok tarihi eser ortaya çıkarken, bir tiyatroya da rastlandı.
Kazılarla tiyatro sahnesi tamamen gün yüzüne çıkarılırken, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri 2 bin yıl sonra açılışı tiyatro yazarı Aristofanes’in ‘Kuşlar’ adlı tiyatro oyununu sergileyerek yaptı. Tiyatro oyununu 2 bin yıl sonra ilk oyun olması nedeniyle 2 bin kişi izledi.
Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Süleyman İnceefe, “Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve Konuralp Müze Müdürlüğü iş birliği ile burada devam eden kazı çalışmaları vardı, sona yaklaştı. Açılışı da buranın doğal dokusuna uygun antik komedya ile Aristofanes’in komedyasıyla taçlandırmaya çalıştık. Hep birlikte coşkulu bir geceyi paylaşıyoruz. Çok heyecan verici bir durum. Takriben 2 bin yıl sonra kendi dokusuna uygun bir işlevle seyircisi ile buluşuyor. Bu bizi çok umutlandırdı ve coşkulandırdı. Pandemi sonrası insanlar bu tür etkinliklere susamışlar. Sağolsunlar geldiler” dedi.
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