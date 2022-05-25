https://tr.sputniknews.com/20220525/kocaelinde-sahte-dis-hekimi-operasyonu-yabanci-uyruklu-bir-kisi-yakalandi-1056680113.html
Kocaeli'nde sahte diş hekimi operasyonu: Yabancı uyruklu bir kişi yakalandı
Kocaeli'nde sahte diş hekimi operasyonu: Yabancı uyruklu bir kişi yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp, muayenehane açan yabancı uyruklu kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Muayenehanede... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T21:48+0300
2022-05-25T21:48+0300
2022-05-25T21:50+0300
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izmit
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartman dairesinde açtığı ruhsatsız muayenehanede dişçilik hizmeti verdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız diş muayenehanesi işletildiği, Suriyelilerin ücret karşılığı muayene edildiği bilgisi üzerine Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.Apartman dairesini muayenehaneye dönüştürerek sözde diş tedavi hizmeti verdiği belirlenen 36 yaşındaki Filistin uyruklu A.J.M.A., jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.Kendisini diş hekimi olarak tanıttığı belirtilen şüphelinin kullandığı dairede, çok sayıda tıbbi malzeme ve ilaç ele geçirildi.Daire, belediye görevlilerince mühürlenirken tıbbi malzeme, ilaç ve cihazlara da el konuldu.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kocaeli'nde sahte diş hekimi operasyonu: Yabancı uyruklu bir kişi yakalandı
21:48 25.05.2022 (güncellendi: 21:50 25.05.2022) Abone ol
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp, muayenehane açan yabancı uyruklu kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Muayenehanede yapılan aramada çok sayıda tıbbi malzeme, 5 adet randevu ve kasa defteri ele geçirildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartman dairesinde açtığı ruhsatsız muayenehanede dişçilik hizmeti verdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız diş muayenehanesi işletildiği, Suriyelilerin ücret karşılığı muayene edildiği bilgisi üzerine Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.
Apartman dairesini muayenehaneye dönüştürerek sözde diş tedavi hizmeti verdiği belirlenen 36 yaşındaki Filistin uyruklu A.J.M.A., jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kendisini diş hekimi olarak tanıttığı belirtilen şüphelinin kullandığı dairede, çok sayıda tıbbi malzeme ve ilaç ele geçirildi.
Daire, belediye görevlilerince mühürlenirken tıbbi malzeme, ilaç ve cihazlara da el konuldu.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.