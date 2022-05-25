Kocaeli'nde sahte diş hekimi operasyonu: Yabancı uyruklu bir kişi yakalandı

© AA Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp, muayenehane açan yabancı uyruklu kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Muayenehanede yapılan aramada çok sayıda tıbbi malzeme, 5 adet randevu ve kasa defteri ele geçirildi.