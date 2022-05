https://tr.sputniknews.com/20220525/lapid-turkiye-ile-ortak-ekonomik-komisyon-girisimini-yeniden-baslatmak-icin-anlastik-1056662809.html

Lapid: Türkiye ile ortak ekonomik komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaştık

Lapid: Türkiye ile ortak ekonomik komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaştık

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Türkiye ile sadece diplomasi ve güvenlik konularında değil, ekonomik ilişkilerde de gelişme beklediklerini belirterek... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T13:12+0300

2022-05-25T13:12+0300

2022-05-25T13:23+0300

dünya

israil

türkiye

yair lapid

mevlüt çavuşoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056663235_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_fda04ef295feba9244a8753d2cf73f8e.jpg

Lapid, İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu ile ikili ve heyetler arası gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.Kovid-19 salgını ve siyasi gerilim zamanında da iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin geliştiğine işaret eden Lapid, "Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomasi ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerimizde de gelişme bekliyoruz" dedi. İki ülke arasında 'iş dünyasından iş dünyasına, halktan halka' ilişki kurmak istediklerini aktaran Lapid, 'iki ülkenin karşılıklı bölgesel ve küresel avantajlarından yararlanacaklarını' söyledi.İsrail Dışişleri Bakanı, "Sayın Bakan'la görüşmemizin ardından, karşılıklı ortak (Türkiye-İsrail) ekonomik komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaştık. İki taraf arasında yeni bir sivil havacılık anlaşması için çalışacağız" diye konuştu.Diplomasinin ötesinde İsraillilerin Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Lapid, her gün onlarca uçakla binlerce İsraillinin Türkiye'ye gittiğini belirtti.Lapid, ziyareti ve 'verimli, dürüst, üretken' diyaloğu için Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, bugün iki ülke ilişkilerini geliştirmek için gelecek yıllara uzanan yeni bir çerçeve çizdiklerini kaydetti.İsrail ve Türkiye'nin iki bölgesel güç ve aynı zamanda kadim ve ortak tarihe sahip iki millet olduğunu vurgulayan Lapid, şunları söyledi: "Tanah ve Eski Ahit'e göre Tanrı kendisini İbrahim'e Türkiye'nin güneydoğusundaki Harran kentinde gösterdi. Yaratılış Kitabına göre de Tanrı, Yahudiliğin, İslamiyetin ve Hristiyanlığın babası Hz. İbrahim'e 'Ülkenden, ailenden ve babanın evinden ayrıl ve sana göstereceğimiz topraklara git.' dedi. İbrahim de dün senin (Çavuşoğlu) uçakla geldiğin yerden yola çıkarak buraya İsrail diyarına geldi. O ve ailesi Türkiye'yi asla unutmadı. Daha sonra Yakup da kardeşi Esav'dan kaçarak oradan çıktı. Orada karılarıyla tanıştı ve onların da Yahudi halkının soyundan geldiği çocukları oldu."'Kitaplar Kitabı'na göre hepimiz Türkiye'den geldik ve Türk pasaportu almaya uygunuz'İsrailli bakan, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na gülümseyerek hitap ederek, "Sayın Dışişleri Bakanı, konsolosluk görevlilerinizi korkutmak istemem ama Kitaplar Kitabı'na göre hepimiz Türkiye'den geldik ve Türk pasaportu almaya uygunuz" ifadelerini kullandı.'Her zaman diyalog ve işbirliğine nasıl geri döneceğimizi bildik'İki ülke arasındaki ilişkilerde 'iniş çıkışlar olduğunu görmemiş gibi davranmayacaklarına' işaret eden Lapid, "Ancak, Türkiye'nin 1949'da İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke olduğunu hatırlıyoruz. Ve her zaman diyaloğa ve işbirliğine nasıl geri döneceğimizi bildik. Uzun geçmişe sahip milletler her zaman bir faslı kapatıp yeni bir faslı açmayı bilirler. Bugün burada yaptığımız da bu" dedi.Lapid, İsrail'de son aylarda yaşanan silahlı saldırılara da değinerek, şunları kaydetti: "İbrahim Anlaşmaları'nın ardından, teröre ve istikrarı baltalama girişimlerine karşı Orta Doğu'da yeni bir güç ortaklığı oluşturuldu. Son aylarda 19 İsrailli terör saldırılarında öldürüldü. Bu türden son saldırıda üç İsrailli sokakta baltalarla katledildi. Terörle kararlılıkla mücadele ediyoruz ve dostlarımızdan bu savaşta bizimle işbirliği yapmalarını bekliyoruz."İsrail Dışişleri Bakanı, açıklamasında, ABD'nin İran ve İran Devrim Muhafızları Ordusu hakkındaki tutumunu da değerlendirdi.Lapid, "Bu bağlamda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu yaptırımlara tabi terör örgütleri listesinde tutma kararlarından dolayı (ABD) Başkanı (Joe) Biden ve Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken'e teşekkür etmek istiyorum. Son aylarda, Başbakan Naftali Bennett, Savunma Bakanı Benny Gantz ve ben bu konuda Amerikalılarla yakın bir şekilde çalıştık ve Amerika'nın kararı, bizimle ABD arasındaki kırılmaz ittifakın, derinden sahip olunan ortak değerlere ve temel stratejik çıkarlara dayalı bir ittifakın başka bir kanıtıdır" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220525/cavusoglu-israille-iliskilerimize-yeni-enerji-kazandirma-konusunda-hemfikir-olduk-1056661214.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, türkiye, yair lapid, mevlüt çavuşoğlu