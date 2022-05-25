https://tr.sputniknews.com/20220525/mansur-yavas-can-dostlarimiz-icin-turkiyenin-en-kapsamli-kisirlastirma-seferberligini-baslattik-1056683142.html

Mansur Yavaş: Can dostlarımız için Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini başlattık

Mansur Yavaş: Can dostlarımız için Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini başlattık

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Can dostlarımız için Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini başlattık. Rehabilitasyon... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T23:09+0300

2022-05-25T23:09+0300

2022-05-25T23:10+0300

türkiye

mansur yavaş

kısırlaştırma

zorla kısırlaştırma

kedi

köpek

hayvan

hayvan hakları

hayvan yasası

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, sokak hayvanları için kısırlaştırma seferberliğini başlattıklarını duyurdu. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımı şu mesaj ile duyurdu:Sokak hayvanlarının ABB Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından toplanmasını gösteren videoda ABB yetkilisi, “Almış olduğumuz hayvanlarımızı rehabilitasyon merkezimize ya da anlaşmalı özel kliniklerimize sevkini bu araçlarla sağlıyoruz” dedi.'Kontrolsüz popülasyon artışının önüne kısa sürede geçmiş olacağız'Aynı videoda, ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan da şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220520/erdogandan-sokak-hayvanlari-mesaji-kisirlastirmaya-yonelik-bu-adimin-atilmasi-gerekiyor-1056532931.html

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mansur yavaş, kısırlaştırma, zorla kısırlaştırma, kedi, köpek, hayvan, hayvan hakları, hayvan yasası