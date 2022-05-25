https://tr.sputniknews.com/20220525/marmarayda-taciz-iddiasi-guvenlik-gorevlileri-mudahale-etti-1056682311.html

Marmaray’da taciz iddiası: 'Kadınların fotoğraflarını çekip arkadaşına gönderdi'

Marmaray’da taciz iddiası: 'Kadınların fotoğraflarını çekip arkadaşına gönderdi'

İstanbul’da Gebze-Yenikapı seferini yapan Marmaray treninde, kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen bir kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Yolculardan... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T22:48+0300

2022-05-25T22:48+0300

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türkiye

istanbul

marmaray

gebze

yenikapı

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İstanbul’da Gebze-Yenikapı seferini yapan Marmaray treninde, kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen bir kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Dün saat 17.00 sıralarında, Üsküdar İstasyonunda meydana gelen olayda, iddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs, Marmaray’da yolculuk yapan kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekerek mesaj yoluyla arkadaşına attı. Bu sırada genç bir kadın, şahsın kendisinin fotoğrafını çektiğini fark edince “Fotoğrafımı çekmiş” diyerek olaya tepki gösterdi.Yolculuk yapan diğer kadınların, “Sil o fotoğrafı, terbiyesiz, sen ne zannediyorsun kendini” tepkileri üzerine yabancı uyruklu şahısın “tamam sil fotoğrafı” demesi de dikkat çekti. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs trenden aşağıya indirildi. Bölgedeki güvenlik görevlileri de olay yerine gelerek olaya müdahale etti.

türkiye

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gebze

yenikapı

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istanbul, marmaray, gebze, yenikapı