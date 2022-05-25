https://tr.sputniknews.com/20220525/meksikada-tecavuz-magduru-cocuklar-ailelerinin-onayi-olmadan-kurtaj-yaptirabilecek-1056662681.html

Meksika'da tecavüz mağduru çocuklar, ailelerinin onayı olmadan kürtaj yaptırabilecek

Meksika'da tecavüz mağduru çocuklar, ailelerinin onayı olmadan kürtaj yaptırabilecek

Meksika'da reşit olmayanlara yönelik tecavüz vakalarında, mağdurlardan kürtaj için aile onayı istenmeyecek. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T13:11+0300

2022-05-25T13:11+0300

2022-05-25T13:11+0300

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çocuğa tecavüz

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kürtaj yasağı

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Meksika Yüksek Mahkemesi, 12-17 yaş arasındaki kız çocuklarının tecavüz sonucu hamile kalmaları durumunda, anne babalarının onayı olmadan gebeliği sonlandırabileceğine hükmetti.Mahkemenin kararında, reşit olmayan kız çocuklarının tecavüze uğradıklarına dair şikayette bulunmalarına gerek olmadığı yalnızca yemin etmelerinin yeterli olduğu belirtildi.Yüksek Mahkeme Başkanı Arturo Zaldivar karara ilişkin değerlendirmesinde "Tecavüz vakalarında kız çocukları ne devlet, ne de ebeveynleri tarafından anne olmaya zorlanabilir. Kadınları veya kız çocuklarını tecavüz sonucu hamile kalmaya zorlamak, yeniden mağduriyet ve bir tür toplumsal cinsiyet şiddeti yaratılmasının yanı sıra insanlık onurunun tamamen göz ardı edilmesi anlamına gelir" ifadelerini kullandı. 12 yaş altındaki kız çocuklarının tecavüz sonucu oluşan gebeliklerde kürtaj yaptırabilmeleri için ebeveyn izni alma zorunluluğu devam edecek.Meksika Yüksek Mahkemesi Eylül 2021'de verdiği kararla, kürtajın suç sayılmasını anayasaya aykırı bulmuştu.Ülkedeki 32 eyaletten sadece Meksiko, Oaxaca, Hidalgo ve Veracruz'ta kürtaj suç olarak kabul edilmiyor.

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