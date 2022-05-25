https://tr.sputniknews.com/20220525/melek-mossonun-konseri-iptal-edildi-1056680575.html

Melek Mosso’nun konseri iptal edildi

Melek Mosso’nun konseri iptal edildi

Isparta’da 3 Haziran’da düzenlenecek bir festivalde sahne alacak şarkıcı Melek Mosso’nun konseri iptal edildi. Mosso ile ilgili daha önceki konserinde sarf... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T22:05+0300

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türkiye

isparta

konser

festival

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Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahne alacak olan şarkıcı Melek Mosso’nun 3 Haziran’daki konseri iptal edildi. Gerçek Gündem’den Bora Tüfekli’nin haberine göre daha önceden Isparta Belediyesi tarafından duyuruları yapılan konserle ilgili de bazı siyasi partiler tepki göstermişti.Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Kaya, Melek Mosso konserine sert tepki göstererek, “Asım’ın neslini böyle mi yetiştireceksiniz?” demişti.Kaya açıklamasında “Ülkemizde İslâmi hassasiyeti yüksek olarak bilinen ilimizde AKP belediyesince Gül Festivali namı ile düzenlenecek olan etkinliğe kültürümüze, inancımıza, ahlakımıza ve topyekun mukaddesatımıza saldırması ile bilinen Melek MOSSO’nun sanatçı adı altında davet edilmiş olması, evliya yatağı olan ilimiz halkı tarafından şaşkınlıkla ve üzüntü ile karşılanmıştı” ifadelerini kullanmıştı.Sosyal medya da kısa süre içerisinde gündem olan konserin iptal edildiği belirtildi.Ne olmuştu?Sanatçı Melek Mosso, daha önce verdiği bir konserinde “Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun” ifadeleri bazı kesimler tarafından tepki toplamıştı.

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