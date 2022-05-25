https://tr.sputniknews.com/20220525/mesut-ozilden-cakarta-buyukelciligine-ziyaret-1056666297.html

Mesut Özil'den Cakarta Büyükelçiliği'ne ziyaret

Mesut Özil'den Cakarta Büyükelçiliği'ne ziyaret

Yıldız futbolcu Mesut Özil, Endonezya'daki Türkiye Cumhuriyeti Cakarta Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T14:45+0300

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mesut özil

spor

cakarta

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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, sahibi olduğu M10 ve 39 Steps Coffee markaları için Endonezya'da ticari ve sponsorluk anlaşmaları imzaladı. Mesut Özil, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Cakarta Büyükelçiliği'ne ziyarette bulundu.Büyükelçi Aşkın Asan, Mesut Özil'in ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti Cakarta Büyükelçiliği'ni ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz" dedi. Özil de Büyükelçi Asan'a 10 numaralı Fenerbahçe formasını hediye ederek, sözleri için teşekkür etti.Cakarta Büyükelçiliği'nde yoğun ilgiyle karşılaşan Özil, Büyükelçi Asan ile yaptığı sohbetin ardından şeref defterini imzaladı.Yıldız futbolcu, bugün ayrıca Endonezya Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno tarafından makamında ağırlanacak. Tecrübeli futbolcu yarın da Endonezya Spor Bakanı Zainudin Amali ile bir araya gelecek. Özil'in, cuma günü ise Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile birlikte cuma namazına gitmesi bekleniyor.

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