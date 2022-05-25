https://tr.sputniknews.com/20220525/micotakis-turk-revizyonizmi-karsisinda-yunan-egemenligini-savunacagim-1056665463.html

Miçotakis: Türk revizyonizmi karşısında Yunan egemenliğini savunacağım

Miçotakis: Türk revizyonizmi karşısında Yunan egemenliğini savunacağım

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 'Türkiye'nin artan revizyonist eğilimi' karşısında Yunan egemenliğini koruyacağını söyledi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T14:26+0300

2022-05-25T14:26+0300

2022-05-25T14:26+0300

dünya

yunanistan

türkiye

kiryakos miçotakis

recep tayyip erdoğan

world economic forum (wef)

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, doğu Akdeniz'de Türkiye ile uzun yıllardır süren ihtilafa ilişkin yorumda bulundu.Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile görüşme gerçekleştiren Miçotakis, ülkesinin komşusu Türkiye ile her zaman iletişim kanallarını açık tutmaya çalışacağını dile getirdi.Miçotakis, açıklamasında "(Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, Yunanistan'ın egemenliğini müdafaa etmeyeceğimi ve Türkiye'nin revizyonizmini uluslararasılaştırmayacağımı düşünmekle yanılıyor" ifadelerini kullandı.Yunanistan Başbakanı, "Türkiye tavrını değiştirene kadar fırsat buldukça bu konuyu gündeme getireceğim" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günkü kabine toplantsının ardından yaptığı açıklamada, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçiler ile yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun; biz bize yeteriz" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220525/yunanistan-disisleri-bakani-dendias-turkiye-ile-gerilime-suruklenmeyecegiz-1056660580.html

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yunanistan, türkiye, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, world economic forum (wef)