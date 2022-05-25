https://tr.sputniknews.com/20220525/micotakis-turk-revizyonizmi-karsisinda-yunan-egemenligini-savunacagim-1056665463.html
Miçotakis: Türk revizyonizmi karşısında Yunan egemenliğini savunacağım
Miçotakis: Türk revizyonizmi karşısında Yunan egemenliğini savunacağım
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 'Türkiye'nin artan revizyonist eğilimi' karşısında Yunan egemenliğini koruyacağını söyledi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T14:26+0300
2022-05-25T14:26+0300
2022-05-25T14:26+0300
dünya
yunanistan
türkiye
kiryakos miçotakis
recep tayyip erdoğan
world economic forum (wef)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056665128_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_26f80b24936ef98cff41b93c3e7baca4.jpg
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, doğu Akdeniz'de Türkiye ile uzun yıllardır süren ihtilafa ilişkin yorumda bulundu.Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile görüşme gerçekleştiren Miçotakis, ülkesinin komşusu Türkiye ile her zaman iletişim kanallarını açık tutmaya çalışacağını dile getirdi.Miçotakis, açıklamasında "(Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, Yunanistan'ın egemenliğini müdafaa etmeyeceğimi ve Türkiye'nin revizyonizmini uluslararasılaştırmayacağımı düşünmekle yanılıyor" ifadelerini kullandı.Yunanistan Başbakanı, "Türkiye tavrını değiştirene kadar fırsat buldukça bu konuyu gündeme getireceğim" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günkü kabine toplantsının ardından yaptığı açıklamada, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçiler ile yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun; biz bize yeteriz" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220525/yunanistan-disisleri-bakani-dendias-turkiye-ile-gerilime-suruklenmeyecegiz-1056660580.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056665128_116:0:1115:749_1920x0_80_0_0_2aff69573f005d67ad8b0770be4aaf65.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, türkiye, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, world economic forum (wef)
Miçotakis: Türk revizyonizmi karşısında Yunan egemenliğini savunacağım
Abone ol
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 'Türkiye'nin artan revizyonist eğilimi' karşısında Yunan egemenliğini koruyacağını söyledi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, doğu Akdeniz'de Türkiye ile uzun yıllardır süren ihtilafa ilişkin yorumda bulundu.
Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile görüşme gerçekleştiren Miçotakis, ülkesinin komşusu Türkiye ile her zaman iletişim kanallarını açık tutmaya çalışacağını dile getirdi.
Miçotakis, açıklamasında "(Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, Yunanistan'ın egemenliğini müdafaa etmeyeceğimi ve Türkiye'nin revizyonizmini uluslararasılaştırmayacağımı düşünmekle yanılıyor" ifadelerini kullandı.
Yunanistan Başbakanı, "Türkiye tavrını değiştirene kadar fırsat buldukça bu konuyu gündeme getireceğim" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günkü kabine toplantsının ardından yaptığı açıklamada, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçiler ile yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun; biz bize yeteriz" demişti.