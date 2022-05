https://tr.sputniknews.com/20220525/numan-kurtulmustan-kilicdarogluna-dun-aksam-yaptigi-hitlerin-propaganda-bakanina-rahmet-okutur-1056664338.html

Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: Dün akşam yaptığı Hitler'in propaganda bakanına rahmet okutur

Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: Dün akşam yaptığı Hitler'in propaganda bakanına rahmet okutur

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun dün akşam yaptığı şey, Hitler'in propaganda... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T13:48+0300

2022-05-25T13:48+0300

2022-05-25T13:51+0300

kemal kılıçdaroğlu

politika

numan kurtulmuş

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052487809_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_61ab053a56bf57ad45019e0b7419b591.png

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği 'Anadolu Sohbetlerine' konuk oldu.Bir soru üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki gösteren Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun dün akşamki ‘yalan yanlış’ sözleriyle Türkiye kamuoyunu adeta esir aldığını belirtti."Hem seviyesiyle hem yalan yanlış söyledikleriyle, maalesef Türkiye siyasetinin seviyesini düşürmüş oldu" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türk çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak için ABD'de yurt yapan bir vakfı zan altında koyacak ağır sözler söylediğini vurgulayan Kurtulmuş, bu vakfın Amerikan yasalarına göre faaliyet gösterdiğini ve harcadığı her kuruşunun Amerikan hükümet kurumlarının denetimine tabi olduğunu söyledi.Kurtulmuş, "Bu anlamda da vakfın, bu yapılan hibeler sonucunda faaliyetlerinin geldiği nokta da ortadadır. New York'ta, Manhattan'ın göbeğinde 21 katlı bir yurt binasının kaba inşaatını bitirmiştir. Burada, nereye ne kadar para harcandığını eğer çok merak ediyorlarsa gitsinler resmi olarak şikayet dilekçesinde bulunsunlar ve bunun cevabını Amerikan makamlarından alsınlar" diye konuştu.‘Türkiye'yi meşgul etmiştir’Kılıçdaroğlu'nun karşılığı olmayan bir yalanı, hiçbir şekilde gerçek olmayan bir sözü söyleyerek Türkiye'yi meşgul ettiğini, Türk halkını yanılttığını da dile getiren Kurtulmuş, bir siyasetçinin yapmaması gereken temel yanlışlardan birisini yaptığını tekrarladı."Yine konuşmasında, epeydir sürdürdüğü tehdit dilini bir adım daha öteye götürerek, hukuk bilgisinden yoksun, tam bir kara cehalet örneği ortaya koymuştur" ifadesini kullanan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Diyor ki, 'Eğer şimdiden bu yaptıklarınıza ey bürokratlar vazgeçerseniz cezanızı indiririm'. Sen kimsin de ceza indiriyorsun? Eğer kaldı ki bir bürokrat herhangi bir şekilde yasa dışı bir işlem yapıyor ve bu işleme veya vesile oluyorsa bunun yargı önünde hesap vermesi açıktır. Önceden yaptığı bir ara da hatırlarsınız, 'Şu tarihten sonra imza atan bürokratlar hesap verecekler' dedi. Hukukta böyle bir şey olmaz, bir adam yasa dışı bir şey yapıyorsa ne zaman yapmış olursa olsun onun hesabını verir. Dolayısıyla burada da hukuk bilgisinden yoksun bir kara cehalet ortaya konulmuştur.Bunlara cevap vererek vakit harcamak istemeyiz ama Kılıçdaroğlu'nun dün akşam yaptığı şey, Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'e rahmet okutacak bir profesyonelliktedir. Goebbels bile herhalde mezarında sağdan sola dönüyordur, 'Benden daha iyi bu işleri yapan, kara propaganda yapabilen birisi gelmiş' diye. Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini eğer duyuyor olsaydı hayret ederdi. Dolayısıyla yanlıştır. Türkiye siyasetinin seviyesini düşürmüştür."Siyasette mücadele ve siyasi rekabet olabileceğine vurgu yapan Kurtulmuş, "Siyasette hatta bu anlamda fikri kavgalar da olur ama bu kavgalar fikri düzeyde siyasi perspektifler açısından verilir" sözlerini sarf etti.Türkiye'nin geçmişte nice siyasetçiler gördüğünü hatırlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:Bunu en çok CHP'lilerin bildiğini aktaran Kurtulmuş, "Yasa dışı işlerden dolayı hesap vermek ise her zaman, her gün, herkes için vaki olabilecek bir şeydir" görüşünü paylaştı.‘Türk siyasi tarihine bir kere daha olumsuz bir not düşmüştür’Demokrasilerde hesabı, siyasi hesabı milletin soracağına dikkati çeken Kurtulmuş, hukuki olarak hesabın da mahkemelerde sorulacağını yineledi.Kurtulmuş, "Hiçbir siyasetçinin böyle ceza belirlemek, ceza indirimini tayin etmek, şu tarihten önce yapılan cezaları suç, ondan önce ya da ona yapılanları suç değilmiş gibi göstermek ne haddinedir? Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu, dün akşamki biraz kara propaganda, biraz kara cehalet kokan konuşmaları ile Türk siyasi tarihine bir kere daha olumsuz bir not düşmüştür" açıklamasında bulundu.Milletin bunları kaydettiğini ve 2023'te sandıkta bunun hesabını soracağını dile getiren AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, şunları kaydetti:"Biraz da Kılıçdaroğlu'nun herhalde hem kendi içerisinde, parti içerisinde hem de kendi bileşenleri arasında adaylığına karşı birtakım karşı çıkanlar olduğunu görüyor. Bunu da telafi etmek için kendi adaylığının pekiştirilmesi için böylesine bir zırva çıkışı gerçekleştirmek istediği görülüyor. Allah itidal versin, akıl versin, izan versin, feraset versin ve Türkiye'de halkın faydasına olacak siyaset yapma becerisini kazansın.Bundan sonra kazanır mı bilmiyorum ama en azından biz böyle insani bir temennide bulunmak durumundayız. Yazık oldu. Türkiye için şunu da söyleyeyim, bir hafta sonra Kılıçdaroğlu'na ya şunu söylemiştiniz deseniz, hatırlamayacaktır. Eline tutuşturulan kağıtları konuşmuş ve hatırlamayacaktır. Geçmişte olduğu gibi birçok söyledikleri yalanları kendisi de unuttu. Şimdi arşivi açsanız belki zar zor hatırlar. Dolayısıyla yazık oldu, kendisine yazık etmiştir Kılıçdaroğlu bu çıkışıyla. Kategorik olarak söylediği her şeyi reddediyoruz. Dün akşam söylediklerini reddediyoruz. Hiçbirisinde doğruluk payı yoktur ve milletimiz de bunun gereğini yapacaktır."

https://tr.sputniknews.com/20220525/adalet-bakani-bozdagdan-kilicdarogluna-iftira-yalan-ve-carpitma-siyaset-degil-ahlaksizliktir-1056659008.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kemal kılıçdaroğlu, numan kurtulmuş, recep tayyip erdoğan