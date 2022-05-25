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https://tr.sputniknews.com/20220525/nyt-abd-tayvani-silahlandirmada-ukraynaya-silah-temini-deneyimini-goz-onunde-bulunduruyor-1056679372.html
NYT: ABD, Tayvan'ı silahlandırmada Ukrayna'ya silah temini deneyimini göz önünde bulunduruyor
NYT: ABD, Tayvan'ı silahlandırmada Ukrayna'ya silah temini deneyimini göz önünde bulunduruyor
New York Times (NYT), kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, ABD’nin Tayvan'ın savunma sistemini inşa etmede Ukrayna'nın silahlarla donatılması... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T21:27+0300
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Haberde, “Amaç, Tayvan'ı bazı yetkililerin ‘kirpi’ dedikleri şeye, yani silahlarla ve diğer ABD destek biçimleriyle doldurulmuş ve saldırıya uğraması durumunda çok fena acıtacak bir bölgeye dönüştürmektir” ifadeleri kullanıldı.Gazeteye göre Washington, dünyanın en büyük ordularından birine sahip olan Çin’den Tayvan'a yönelik ‘potansiyel bir saldırıyı’ engellemeye çalışmak için bölgedeki askeri varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.ABD Başkanı Joe Biden, 23 Mayıs'ta Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile düzenlediği basın toplantısında, ‘bir işgal durumunda’ ABD ordusunun Tayvan'ın savunmasına katılmaya hazır olduğunu söylemişti. Daha sonra Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’in Tayvan’a kendisini savunabilmesi için silah temin edileceğini söylemek istediği vurgulanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220523/cinden-abd-baskani-bidena-yanit-tayvan-meselesinde-sozlerinize-dikkat-edin--1056588335.html
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nyt, the new york times (nyt), tayvan, abd, ukrayna, çin, joe biden

NYT: ABD, Tayvan'ı silahlandırmada Ukrayna'ya silah temini deneyimini göz önünde bulunduruyor

21:27 25.05.2022
© REUTERS / DADO RUVICÇin ve Tayvan bayraklarının arka planında uçan savaş uçağı illüstrasyonu
Çin ve Tayvan bayraklarının arka planında uçan savaş uçağı illüstrasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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New York Times (NYT), kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, ABD’nin Tayvan'ın savunma sistemini inşa etmede Ukrayna'nın silahlarla donatılması deneyimini göz önünde bulundurduğunu aktardı.
Haberde, “Amaç, Tayvan'ı bazı yetkililerin ‘kirpi’ dedikleri şeye, yani silahlarla ve diğer ABD destek biçimleriyle doldurulmuş ve saldırıya uğraması durumunda çok fena acıtacak bir bölgeye dönüştürmektir” ifadeleri kullanıldı.
Gazeteye göre Washington, dünyanın en büyük ordularından birine sahip olan Çin’den Tayvan'a yönelik ‘potansiyel bir saldırıyı’ engellemeye çalışmak için bölgedeki askeri varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.
ABD Başkanı Joe Biden, 23 Mayıs'ta Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile düzenlediği basın toplantısında, ‘bir işgal durumunda’ ABD ordusunun Tayvan'ın savunmasına katılmaya hazır olduğunu söylemişti. Daha sonra Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’in Tayvan’a kendisini savunabilmesi için silah temin edileceğini söylemek istediği vurgulanmıştı.
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
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