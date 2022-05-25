https://tr.sputniknews.com/20220525/odd-baskani-bozkurt-otomobil-fiyatlarinin-dusme-sansi-az-artma-ihtimali-var-1056654733.html

ODD Başkanı Bozkurt: Otomobil fiyatlarının düşme şansı az, artma ihtimali var

ODD Başkanı Bozkurt: Otomobil fiyatlarının düşme şansı az, artma ihtimali var

ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt: Bu fiyatlarla 1 milyon adetlik satış hayal. Şu andaki mevcut otomotiv sisteminin yatırımları, bayileri, distribütörleri ayakta... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T07:11+0300

2022-05-25T07:11+0300

2022-05-25T07:11+0300

ekonomi

ali haydar bozkurt

otomobil

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, eskiden satılan araçların yüzde 60-70’inin yüzde 45-50’lik vergi diliminde olduğunu, son bir yılda gelen fiyat artışlarıyla neredeyse araçların yüzde 90’ının üst vergi dilimine girdiğini söyledi.Bozkurt, “Son bir yılda fiyatlar o kadar arttı ki bu durum ne kadar daha gider bilmiyoruz. Normal vatandaş perakende müşterisinde düşüş gözlemliyoruz. Geçen dönemlerde 3-5-6 ay araba sırası bekleyen müşteri sayısında azalma var. Bize hep soruyorlar araç fiyatları düşer mi diye. Maliyetlere, gördüğümüz tabloya bakınca düşme şansı az, tam tersine artma ihtimali var” dedi. Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'a konuşan Bozkurt, "15 gün sonra fiyat ne olacak bilmiyoruz. Fiyat düşer mi artar mı diye sorarsanız artar. Otomotivciler olarak fiyatların düşmesini biz de istiyoruz. Satılan araç sayılarını artırmamız gerekiyor. Yılı 600-700 bin adetlik satışla kapatmak yerine 1 milyon adetle kapatırsak ve sürdürülebilir olursa sektöre fayda sağlar. Bu, yabancıların Türkiye’de gelip yeni üretim yatırımı yapmasını da sağlar. Sektörümüz 16 yılda 69 milyar dolar cari fazla vermiş. Türkiye’nin otomotiv sektörüne gözü gibi bakması gerekiyor. Avrupa’nın beşinci büyük üreticisiyiz" ifadelerini kullandı. 'Bayilik sistemi tökezlemeye başlar'Otomobil bayilerinin de zor durumda olduğuna dikkat çeken Bozkurt, "Servis geliri, sigorta satışı, birinci ve ikinci el araç satışı yapıyorlar. Bayi için önemli olan daha çok araç plakalayıp trafiğe çıkarmak. Şu ana kadar yan gelirlerle idare ettiler. Umalım ki 700 bin civarındaki satış adedi çok düşmesin. 600 bin bandı bir iki yıl sürerse bayilik sistemi tökezlemeye başlar. Umarız 2001’deki gibi sahneler yaşanmaz" dedi.

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ali haydar bozkurt, otomobil