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https://tr.sputniknews.com/20220525/odtude-konserler-iptal-edildi-reklamlar-diziler-maclar-devam-ediyor-bir-tek-muzik-yasaklaniyor-1056673394.html
ODTÜ'de konserler iptal edildi: 'Reklamlar, diziler, maçlar devam ediyor bir tek müzik yasaklanıyor'
ODTÜ'de konserler iptal edildi: 'Reklamlar, diziler, maçlar devam ediyor bir tek müzik yasaklanıyor'
34. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği konserleri rektörlük tarafından iptal edildi. Müzisyen Şeşen, "Reklamlar, diziler maçlar devam ediyor bir tek müzik... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T17:55+0300
2022-05-25T17:55+0300
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Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ), 34. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği konserleri rektörlük tarafından iptal edildi. ODTÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, iptal gerekçesinin ‘Pençe-Kilit Operasyonu’nda hayatını kaybeden askerler’ olduğu belirtildi. Bu akşam Devrim Stadyumu’nda Gülinler, Tuğçe Şenoğul, Flört ve Gazapizm’in sahne alması planlanıyordu.MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı, Sanatçı Burhan Şeşen, sosyal medya hesabından ODTÜ’de yapılması beklenen konserlerin rektörlük tarafından iptal edildiğini duyurdu.BirGün’e konuşan Şeşen, “Öğrencilerin 1 senedir çabaladığı bir etkinlik. Bir sektör göz göre göre yok olmaya gidiyor. Sadece müzisyenleri de değil, aynı zamanda dinleyicileri de cezalandırmak. Çok kaotik bir durum. Herkesin bir olup harekete geçmemiz lazım. Sustukça daha da büyüyecek. Gerekçe olarak da şehitleri göstermişler. Reklamlar, diziler maçlar devam ediyor bir tek müzik yasaklanıyor” dedi.ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu’ndan (UGT) İrem Kadiroğlu da “Şehit haberi nedeniyle şenliğimizin iptal edildiğini öğrendik. Bu bilgiyi önce Twitter üzerinden öğrendik. Zaten birkaç yıldır yapmanızı zorlaştırıyorlardı. Akşam devrim stadyumundaki konserler iptal edildi. Arkadaşlarımızın iptal kararına ilişkin görüşmeleri sürüyor” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220516/metin-kemal-kahraman-17-mayistaki-mus-konserimiz-valilik-tarafindan-yasaklandi-1056423115.html
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ODTÜ'de konserler iptal edildi: 'Reklamlar, diziler, maçlar devam ediyor bir tek müzik yasaklanıyor'

17:55 25.05.2022
© AAODTÜ
ODTÜ - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© AA
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34. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği konserleri rektörlük tarafından iptal edildi. Müzisyen Şeşen, "Reklamlar, diziler maçlar devam ediyor bir tek müzik yasaklanıyor” dedi.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ), 34. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği konserleri rektörlük tarafından iptal edildi. ODTÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, iptal gerekçesinin ‘Pençe-Kilit Operasyonu’nda hayatını kaybeden askerler’ olduğu belirtildi. Bu akşam Devrim Stadyumu’nda Gülinler, Tuğçe Şenoğul, Flört ve Gazapizm’in sahne alması planlanıyordu.

MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı, Sanatçı Burhan Şeşen, sosyal medya hesabından ODTÜ’de yapılması beklenen konserlerin rektörlük tarafından iptal edildiğini duyurdu.

BirGün’e konuşan Şeşen, “Öğrencilerin 1 senedir çabaladığı bir etkinlik. Bir sektör göz göre göre yok olmaya gidiyor. Sadece müzisyenleri de değil, aynı zamanda dinleyicileri de cezalandırmak. Çok kaotik bir durum. Herkesin bir olup harekete geçmemiz lazım. Sustukça daha da büyüyecek. Gerekçe olarak da şehitleri göstermişler. Reklamlar, diziler maçlar devam ediyor bir tek müzik yasaklanıyor” dedi.
ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu’ndan (UGT) İrem Kadiroğlu da “Şehit haberi nedeniyle şenliğimizin iptal edildiğini öğrendik. Bu bilgiyi önce Twitter üzerinden öğrendik. Zaten birkaç yıldır yapmanızı zorlaştırıyorlardı. Akşam devrim stadyumundaki konserler iptal edildi. Arkadaşlarımızın iptal kararına ilişkin görüşmeleri sürüyor” diye konuştu.
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