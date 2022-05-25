https://tr.sputniknews.com/20220525/pakistanda-baskent-imran-hanin-gosterisi-nedeniyle-ablukaya-alindi-basbakandan-ic-savas-yorumu-1056657128.html

Pakistan'da başkent, İmran Han'ın gösterisi nedeniyle ablukaya alındı: Başbakan'dan iç savaş yorumu

Pakistan'da başkent, İmran Han'ın gösterisi nedeniyle ablukaya alındı: Başbakan'dan iç savaş yorumu

Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaşan tüm yollar, görevden alınan eski başbakan İmran Han'ın destekçilerine yaptığı çağrıyla planlanan büyük bir gösteri... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T09:56+0300

2022-05-25T09:56+0300

2022-05-25T09:59+0300

dünya

imran han

pakistan

islamabad

iç savaş

yürüyüş

şahbaz şerif

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Parlamentoda yapılan güven oylamasıyla iktidarına son verilen eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın kurulan yeni koalisyon hükümetini baskılama amacıyla yaptığı gösteriler sürüyor. Son olarak İmran Han, destekçilerine ülkenin kuzey batısında bulunan ve halen partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) yönetiminde bulunan Peşaver'den başkent İslamabad'a yürüyüş çağrısında bulundu.Başbakan Şerif: İmran Han iç savaş başlatmak istiyor, bu millet onu affetmeyecekBugün göstericilerin İslambad'a ulaşması beklenirken hükümet, Han'ın destekçilerinin şehre girişini durdurma sözü vererek mitingi 'ulusu bölme ve kaosu teşvik etme' girişimi olarak nitelendirdi. İçişleri Bakanı Rana Sanaullah dün yaptığı açıklamada, "Kimsenin başkenti kuşatmasına ve şartlarını dikte etmesine izin verilmemelidir" ifadelerini kullanırken, Başbakan Şahbaz Şerif ise pazartesi günü gazetecilere verdiği bir demeçte "İmran Han ülkede bir iç savaş başlatmak istiyor ancak yanılıyor. Çünkü bu millet onu affetmeyecek ve yakasına yapışacak" değerlendirmesi yaptı.İslamabad polisi Çarşamba günü, şehrin tam abluka altına alınmasını ve yoğun güvenlik tedbirlerini öngören bir trafik planı yayınladı. İslamabad'a giden ana otoyollardaki giriş ve çıkış noktaları, en yakın ana şehirler olan Peşaver, Lahor ve Multan çevresinde polis tarafından kapatıldı.Öte yandan Han'ın partisi PTI'dan yapılan bir açıklamada, polisin gece boyunca düzenlediği baskınlarda yüzlerce PTI destekçisini tutukladığı ve gözaltına aldığı iddia edildi. AFP'nin haberine göre Lahor şehrinden bazı emniyet kaynakları 200'den fazla PTI destekçisinin gözaltına alındığını bildirirken, hükümet ve polis, göstericilerin yürüyüşe silahlarla katılmayı planladıklarını ileri sürdü.PTI yöneticilere baskın sırasında ateş açıldı: 1 polis öldürüldüPencap Eyaleti Başbakanı Hamza Şahbaz Şerif'in yaptığı açıklamaya göre, Lahor kentinde PTI yöneticilerine yönelik operasyona katılan bir polis vurularak öldürüldü. İçişleri Bakanı Rana Sanaullah Han, konuyla ilgili açıklamasında, eski Başbakan Han'ın yürüyüş çağrısına atıfta bulunarak, PTI yöneticilerinin 'kanlı bir yürüyüş' planladığını ve iç savaşı kışkırttığını söyledi. Bakan Han, polise ateş açmanın siyasi bir faaliyet olmadığını ifade etti. Polisin ölümünden sorumlu olanların adalet karşısına çıkarılacağını kaydeden Han, ülkede iç savaşı ve kaosu yasalarla önleyeceklerini belirtti.İmran Han: Bunu siyaset değil, cihat olarak görüyorumYürüyüşe ilişkin Peşaver'deki gazetecilere değerlendirmelerde bulunan İmran Han, Pakistan tarihindeki en büyük yürüyüşe öncülük edeceğini söyleyerek, "Bunu siyaset değil cihat olarak görüyorum" dedi.Han, 22 Mayıs'ta Peşaver kentinde yaptığı konuşmada, yeni hükümeti kabul etmeyeceklerini belirterek, destekçilerini erken seçimler için baskı yapmak üzere 25 Mayıs'ta başkent İslamabad'da barışçıl şekilde yürümeye çağırmıştı.İmran Han hükümeti düşmüştüPakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.Eski Başbakan Han, görevden alınmasının arkasında ABD'nin rolü olduğunu iddia etmişti.

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imran han, pakistan, islamabad, iç savaş, yürüyüş, şahbaz şerif