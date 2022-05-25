Pakistan'da İmran Han destekçileri 'Özgürlük Yürüyüşü' için sokaklarda: Barikatlarda arbede yaşandı
Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden tüm yollar, görevden alınan eski Başbakan Imran Han tarafından gerçekleştirilmesi planlanan büyük miting öncesinde trafiğe kapatıldı. Başkente doğru yola çıkan bazı gruplar polis barikatını aşarken, bazı noktalarda ise arbede yaşandı.
Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'ın görevden alınmasının ardından sular durulmuyor.
Han ve destekçileri, geçtiğimiz aydan bu yana ülke genelinde gerçekleştirdikleri protestolarla yeni koalisyon hükümetine yönelik seçim baskısını sürdürüyor.
İmran Han'ın çağrısıyla 'Özgürlük Yürüyüşü'ne katılmak isteyen çok sayıda gösterici, kurulan barikatlara rağmen ülkenin çeşitli kentlerinden başkent İslamabad'a ulaşmaya çalışıyor.
© AP Photo / K.M. ChaudaryEski Başbakan Han ülkenin kuzeybatısında bulunan ve yönetimi halen partisinin elinde olan Peşaver kentindeki 10 binlerce destekçisine seçim düzenlenmesi talebiyle başkent İslamabad'da toplanma çağrısı yaptı.
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© AP Photo / K.M. Chaudary
Eski Başbakan Han ülkenin kuzeybatısında bulunan ve yönetimi halen partisinin elinde olan Peşaver kentindeki 10 binlerce destekçisine seçim düzenlenmesi talebiyle başkent İslamabad'da toplanma çağrısı yaptı.
© AP Photo / K.M. ChaudaryBaşbakan Şehbaz Şerif başkanlığındaki koalisyon hükümeti ise Han'ın eylemini engelleme sözü vererek mitingi 'Ülkeye bölme ve kaosu teşvik etme' girişimi olarak nitelendirdi. İçişleri Bakanı Rana, "Kimsenin başkenti kuşatmasına ve şartlarını dikte etmesine izin verilmemelidir" dedi.
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© AP Photo / K.M. Chaudary
Başbakan Şehbaz Şerif başkanlığındaki koalisyon hükümeti ise Han'ın eylemini engelleme sözü vererek mitingi 'Ülkeye bölme ve kaosu teşvik etme' girişimi olarak nitelendirdi. İçişleri Bakanı Rana, "Kimsenin başkenti kuşatmasına ve şartlarını dikte etmesine izin verilmemelidir" dedi.
© AP Photo / K.M. ChaudaryBaşkente giden otoyollardaki giriş ve çıkış noktaları, Peşaver, Lahor ve Multan çevresinde polis tarafından trafiğe kapatıldı. Lahor'da göstericilerin polis tarafından kurulan konteyner barikatlarını aşmaya çalıştıkları görüldü.
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© AP Photo / K.M. Chaudary
Başkente giden otoyollardaki giriş ve çıkış noktaları, Peşaver, Lahor ve Multan çevresinde polis tarafından trafiğe kapatıldı. Lahor'da göstericilerin polis tarafından kurulan konteyner barikatlarını aşmaya çalıştıkları görüldü.
© AA / Muhammed Semih Uğurluİslamabad polisi de yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu.
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© AA / Muhammed Semih Uğurlu
İslamabad polisi de yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu.
© AP Photo / K.M. ChaudaryTüm tedbirlere rağmen Han'ın destekçileri başkente varmak üzere yollara dökülürken, Lahor'daki bazı noktalarda polis ile protestocular arasında arbede yaşandı.
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© AP Photo / K.M. Chaudary
Tüm tedbirlere rağmen Han'ın destekçileri başkente varmak üzere yollara dökülürken, Lahor'daki bazı noktalarda polis ile protestocular arasında arbede yaşandı.
© AA / Muhammed Semih UğurluBazı gruplar ise kurulan barikatları aşarak başkent İslamabad sınırlarına ulaştı.
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© AA / Muhammed Semih Uğurlu
Bazı gruplar ise kurulan barikatları aşarak başkent İslamabad sınırlarına ulaştı.
© AP Photo / K.M. ChaudaryLahor'daki olaylarda polisin çok sayıdaki göstericiye müdahale ettiği görüldü. İmran Han ve destekçileri, seçimlerin planlandığı gibi 2023'te değil, bu yıl yapılmasını talep ediyor.
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© AP Photo / K.M. Chaudary
Lahor'daki olaylarda polisin çok sayıdaki göstericiye müdahale ettiği görüldü. İmran Han ve destekçileri, seçimlerin planlandığı gibi 2023'te değil, bu yıl yapılmasını talep ediyor.