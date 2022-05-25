Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220525/pakistanda-imran-han-destekcileri-ozgurluk-yuruyusu-icin-sokaklarda-barikatlarda-arbede-yasandi-1056669356.html
Pakistan'da İmran Han destekçileri 'Özgürlük Yürüyüşü' için sokaklarda: Barikatlarda arbede yaşandı
Pakistan'da İmran Han destekçileri 'Özgürlük Yürüyüşü' için sokaklarda: Barikatlarda arbede yaşandı
Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden tüm yollar, görevden alınan eski Başbakan Imran Han tarafından gerçekleştirilmesi planlanan büyük miting öncesinde... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T15:41+0300
2022-05-25T15:41+0300
dünya
pakistan
imran han
pakistan adalet hareketi (pakistan tahrik-i insaf - pti)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056669202_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_09bc4de5a105074b987f1147825e1ca8.jpg
Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'ın görevden alınmasının ardından sular durulmuyor. Han ve destekçileri, geçtiğimiz aydan bu yana ülke genelinde gerçekleştirdikleri protestolarla yeni koalisyon hükümetine yönelik seçim baskısını sürdürüyor. İmran Han'ın çağrısıyla 'Özgürlük Yürüyüşü'ne katılmak isteyen çok sayıda gösterici, kurulan barikatlara rağmen ülkenin çeşitli kentlerinden başkent İslamabad'a ulaşmaya çalışıyor.
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056669202_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0c4e89922fd13c78124b2b72a4eb42b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pakistan, imran han, pakistan adalet hareketi (pakistan tahrik-i insaf - pti), фото

Pakistan'da İmran Han destekçileri 'Özgürlük Yürüyüşü' için sokaklarda: Barikatlarda arbede yaşandı

15:41 25.05.2022
Abone olTelegram
Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden tüm yollar, görevden alınan eski Başbakan Imran Han tarafından gerçekleştirilmesi planlanan büyük miting öncesinde trafiğe kapatıldı. Başkente doğru yola çıkan bazı gruplar polis barikatını aşarken, bazı noktalarda ise arbede yaşandı.
Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'ın görevden alınmasının ardından sular durulmuyor.
Han ve destekçileri, geçtiğimiz aydan bu yana ülke genelinde gerçekleştirdikleri protestolarla yeni koalisyon hükümetine yönelik seçim baskısını sürdürüyor.
İmran Han'ın çağrısıyla 'Özgürlük Yürüyüşü'ne katılmak isteyen çok sayıda gösterici, kurulan barikatlara rağmen ülkenin çeşitli kentlerinden başkent İslamabad'a ulaşmaya çalışıyor.
© AP Photo / K.M. ChaudaryEski Başbakan Han ülkenin kuzeybatısında bulunan ve yönetimi halen partisinin elinde olan Peşaver kentindeki 10 binlerce destekçisine seçim düzenlenmesi talebiyle başkent İslamabad'da toplanma çağrısı yaptı.
Eski Başbakan Han ülkenin kuzeybatısında bulunan ve yönetimi halen partisinin elinde olan Peşaver kentindeki 10 binlerce destekçisine seçim düzenlenmesi talebiyle başkent İslamabad'da toplanma çağrısı yaptı. - Sputnik Türkiye
1/7
© AP Photo / K.M. Chaudary
Eski Başbakan Han ülkenin kuzeybatısında bulunan ve yönetimi halen partisinin elinde olan Peşaver kentindeki 10 binlerce destekçisine seçim düzenlenmesi talebiyle başkent İslamabad'da toplanma çağrısı yaptı.
© AP Photo / K.M. ChaudaryBaşbakan Şehbaz Şerif başkanlığındaki koalisyon hükümeti ise Han'ın eylemini engelleme sözü vererek mitingi 'Ülkeye bölme ve kaosu teşvik etme' girişimi olarak nitelendirdi. İçişleri Bakanı Rana, "Kimsenin başkenti kuşatmasına ve şartlarını dikte etmesine izin verilmemelidir" dedi.
Başbakan Şehbaz Şerif başkanlığındaki koalisyon hükümeti ise Han'ın eylemini engelleme sözü vererek mitingi 'Ülkeye bölme ve kaosu teşvik etme' girişimi olarak nitelendirdi. İçişleri Bakanı Rana, Kimsenin başkenti kuşatmasına ve şartlarını dikte etmesine izin verilmemelidir dedi. - Sputnik Türkiye
2/7
© AP Photo / K.M. Chaudary
Başbakan Şehbaz Şerif başkanlığındaki koalisyon hükümeti ise Han'ın eylemini engelleme sözü vererek mitingi 'Ülkeye bölme ve kaosu teşvik etme' girişimi olarak nitelendirdi. İçişleri Bakanı Rana, "Kimsenin başkenti kuşatmasına ve şartlarını dikte etmesine izin verilmemelidir" dedi.
© AP Photo / K.M. ChaudaryBaşkente giden otoyollardaki giriş ve çıkış noktaları, Peşaver, Lahor ve Multan çevresinde polis tarafından trafiğe kapatıldı. Lahor'da göstericilerin polis tarafından kurulan konteyner barikatlarını aşmaya çalıştıkları görüldü.
Başkente giden otoyollardaki giriş ve çıkış noktaları, Peşaver, Lahor ve Multan çevresinde polis tarafından trafiğe kapatıldı. Lahor'da göstericilerin polis tarafından kurulan konteyner barikatlarını aşmaya çalıştıkları görüldü. - Sputnik Türkiye
3/7
© AP Photo / K.M. Chaudary
Başkente giden otoyollardaki giriş ve çıkış noktaları, Peşaver, Lahor ve Multan çevresinde polis tarafından trafiğe kapatıldı. Lahor'da göstericilerin polis tarafından kurulan konteyner barikatlarını aşmaya çalıştıkları görüldü.
© AA / Muhammed Semih Uğurluİslamabad polisi de yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu.
İslamabad polisi de yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Muhammed Semih Uğurlu
İslamabad polisi de yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu.
© AP Photo / K.M. ChaudaryTüm tedbirlere rağmen Han'ın destekçileri başkente varmak üzere yollara dökülürken, Lahor'daki bazı noktalarda polis ile protestocular arasında arbede yaşandı.
Tüm tedbirlere rağmen Han'ın destekçileri başkente varmak üzere yollara dökülürken, Lahor'daki bazı noktalarda polis ile protestocular arasında arbede yaşandı. - Sputnik Türkiye
5/7
© AP Photo / K.M. Chaudary
Tüm tedbirlere rağmen Han'ın destekçileri başkente varmak üzere yollara dökülürken, Lahor'daki bazı noktalarda polis ile protestocular arasında arbede yaşandı.
© AA / Muhammed Semih UğurluBazı gruplar ise kurulan barikatları aşarak başkent İslamabad sınırlarına ulaştı.
Bazı gruplar ise kurulan barikatları aşarak başkent İslamabad sınırlarına ulaştı. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Muhammed Semih Uğurlu
Bazı gruplar ise kurulan barikatları aşarak başkent İslamabad sınırlarına ulaştı.
© AP Photo / K.M. ChaudaryLahor'daki olaylarda polisin çok sayıdaki göstericiye müdahale ettiği görüldü. İmran Han ve destekçileri, seçimlerin planlandığı gibi 2023'te değil, bu yıl yapılmasını talep ediyor.
Lahor'daki olaylarda polisin çok sayıdaki göstericiye müdahale ettiği görüldü. İmran Han ve destekçileri, seçimlerin planlandığı gibi 2023'te değil, bu yıl yapılmasını talep ediyor. - Sputnik Türkiye
7/7
© AP Photo / K.M. Chaudary
Lahor'daki olaylarda polisin çok sayıdaki göstericiye müdahale ettiği görüldü. İmran Han ve destekçileri, seçimlerin planlandığı gibi 2023'te değil, bu yıl yapılmasını talep ediyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала