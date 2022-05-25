https://tr.sputniknews.com/20220525/para-ve-finans-uzmani-da-telefon-dolandiricilarinin-hedefi-oldu-evini-satti-1056656718.html
Para ve finans uzmanı da telefon dolandırıcılarının hedefi oldu: Evini sattı
Para ve finans uzmanı da telefon dolandırıcılarının hedefi oldu: Evini sattı
"Adınız FETÖ'ye karıştı" diyerek yüzlerce kişiyi dolandıran düşüren telefon dolandırıcıların hedefinde bu kez ünlü finans uzmanı Aysun Mercan vardı. Telefonla... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T09:44+0300
2022-05-25T09:44+0300
2022-05-25T09:45+0300
türkiye
dolandırıcılık
telefon dolandırıcılığı
fetö
mit
polis
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Finans uzmanı Aysun Mercan, telefon dolandırıcılarının son hedefi oldu.Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, 28 Ocak'ta telefona yanıt veren Aysun Mercan'a kendisini Kadıköy Emniyeti'nde görevli komiser diye tanıtan dolandırıcı, kimlik bilgilerinin FETÖ'nün eline geçtiğini, operasyonu yapacak sözde savcının adını ve telefon numarasını verdi. Mercan'ın güvenini kazandıktan sonra banka hesaplarındaki paralarını istedi.Kendisine gönderilen IBAN bilgilerine önce 200 bin lira gönderen Aysun Mercan, ardından diğer bankalardaki 170 bin euro ve 150 bin doları da isteyen dolandırıcılar için bankaya gitti.Parola 'Kartal'Parayı çeken Aysun Mercan, kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak yanına gelen ve önceden belirlenen 'Kartal' parolasını kendisine söyleyen şebeke üyesine paraları teslim etti. Paraları göğsüne koyarak, Mercan'a eve gitmesini söyleyen sözde MİT'çi, olay yerinden hızlıca uzaklaştı.Evini sattıErtesi gün aynı numaradan yeniden aranan Mercan, operasyona dahil olduğunu zannederek talimatla yeni bir hat ve telefon aldı. Diğer bankadaki 100 bin euroyu daha sözde MİT mensubuna veren Aysun Mercan, günlerce telefonda tutuldu.Dolandırıcılar, Kadıköy'deki evinin satılması gerektiğini söyleyerek Mercan'a evini sattırana kadar 1 ay boyunca telefonla aradı. Evini yarım milyon dolara satan Aysun Mercan, sözde polislere bilgiyi verdiğinde ise, Fatih'e giderek eliyle tüm parayı dolandırıcılara verdi.'Eve git, hattı kır, talimatlarımızı bekle'Sözde polisin, 'Eve git, hattı kır. Talimatlarımızı bekle' talimatıyla evine giden Mercan, günlerce telefonu çalmayınca dolandırıldığını anladı. Polis merkezine giderek dolandırıcılardan şikayetçi olan Aysun Mercan'ın şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.1982'de ODTÜ İşletme Bölümünden mezun olan, 1997'de Wales Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans yapan Aysun Mercan, pek çok banka ve büyük şirkette üst düzey görevlerde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211020/kendilerini-doktor-olarak-tanitan-dolandirici-cift-yakalandi-1049986155.html
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dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, fetö, mit, polis
Para ve finans uzmanı da telefon dolandırıcılarının hedefi oldu: Evini sattı
09:44 25.05.2022 (güncellendi: 09:45 25.05.2022) Abone ol
"Adınız FETÖ'ye karıştı" diyerek yüzlerce kişiyi dolandıran düşüren telefon dolandırıcıların hedefinde bu kez ünlü finans uzmanı Aysun Mercan vardı. Telefonla kendisine ulaşan sözde polislere 270 bin euro ve 150 bin dolar kaptırdı.
Finans uzmanı Aysun Mercan, telefon dolandırıcılarının son hedefi oldu.
Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine
göre, 28 Ocak'ta telefona yanıt veren Aysun Mercan'a kendisini Kadıköy Emniyeti'nde görevli komiser diye tanıtan dolandırıcı, kimlik bilgilerinin FETÖ'nün eline geçtiğini, operasyonu yapacak sözde savcının adını ve telefon numarasını verdi. Mercan'ın güvenini kazandıktan sonra banka hesaplarındaki paralarını istedi.
Kendisine gönderilen IBAN bilgilerine önce 200 bin lira gönderen Aysun Mercan, ardından diğer bankalardaki 170 bin euro ve 150 bin doları da isteyen dolandırıcılar için bankaya gitti.
Parola 'Kartal'
Parayı çeken Aysun Mercan, kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak yanına gelen ve önceden belirlenen 'Kartal' parolasını kendisine söyleyen şebeke üyesine paraları teslim etti. Paraları göğsüne koyarak, Mercan'a eve gitmesini söyleyen sözde MİT'çi, olay yerinden hızlıca uzaklaştı.
Evini sattı
Ertesi gün aynı numaradan yeniden aranan Mercan, operasyona dahil olduğunu zannederek talimatla yeni bir hat ve telefon aldı. Diğer bankadaki 100 bin euroyu daha sözde MİT mensubuna veren Aysun Mercan, günlerce telefonda tutuldu.
Dolandırıcılar, Kadıköy'deki evinin satılması gerektiğini söyleyerek Mercan'a evini sattırana kadar 1 ay boyunca telefonla aradı. Evini yarım milyon dolara satan Aysun Mercan, sözde polislere bilgiyi verdiğinde ise, Fatih'e giderek eliyle tüm parayı dolandırıcılara verdi.
'Eve git, hattı kır, talimatlarımızı bekle'
Sözde polisin, 'Eve git, hattı kır. Talimatlarımızı bekle' talimatıyla evine giden Mercan, günlerce telefonu çalmayınca dolandırıldığını anladı. Polis merkezine giderek dolandırıcılardan şikayetçi olan Aysun Mercan'ın şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.
1982'de ODTÜ İşletme Bölümünden mezun olan, 1997'de Wales Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans yapan Aysun Mercan, pek çok banka ve büyük şirkette üst düzey görevlerde bulundu.