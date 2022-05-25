https://tr.sputniknews.com/20220525/prof-dr-tulca-turk-ve-yunan-kuvvetlerinin-egede-karsilasmasinda-krizin-kazaya-donusme-riski-var-1056665960.html

Prof. Dr. Tulça: Türk ve Yunan kuvvetlerinin Ege’de karşılaşmasında krizin kazaya dönüşme riski var

Prof. Dr. Tulça: Türk ve Yunan kuvvetlerinin Ege’de karşılaşmasında krizin kazaya dönüşme riski var

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ihtilafın geldiği nokta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in ABD’de Türkiye’yi hedef almasının ardından Cumhurbaşkanı... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T14:44+0300

2022-05-25T14:44+0300

2022-05-25T14:48+0300

görüş

türkiye

yunanistan

abd

ege

kiryakos miçotakis

recep tayyip erdoğan

enis tulça

turan salcı

dedeağaç

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Bölgede Türkiye’yi tehdit gören Yunanistan, ABD ile birlikte işbirliğini genişletmeye ve ülkesinde ABD’nin askeri üsler inşa etmesine izin vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın süresinin uzatılması bu işbirliğinin genişleyerek devam edeceği anlamına geliyor.Yunanistan ve ABD, Ekim 2021’de Washington'da yenilenen Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşmayla Amerikan ordusunun Dedeağaç, Volos, Litohoro ve Girit'teki Suda Körfezinde bulunan üslerdeki faaliyetlerini artırıyor, ayrıca egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı iki ülkenin ortak savunma yapmasını öngörüyor.Miçotakis: Yunanistan bölgede ABD’nin baş ortağı ve muhatabı haline geliyorMiçotakis de Yunan parlamentosunda yaptığı konuşmada, ABD’nin ‘bölgede baş ortağı ve muhatabı’ olmalarıyla övünüyor:ABD Kongresi’nde de bir konuşma yapan Miçotakis 42 dakikalık konuşmasında 10’u ayakta olmak üzere, 37 kez alkışlandı. Kongre üyeleri, Kıbrıs ve Türkiye ile ilgili sözleri için Miçotakis’i 5 defa alkışladı.Miçotakis bu konuşmasında Türkiye’ye F-16’ların verilmemesini istedi, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye’yi suçladı.Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yokCumhurbaşkanı Erdoğan ise 23 Mayıs’taki Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, ABD ve Yunanistan işbirliğini sert sözlerle hedef aldı:Dendias: Polemiğe girmek için bir neden yokYunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki konuşmasında bilinen Yunan görüşlerinin dışında bir şey söylemediğini, bu nedenle Türkiye'nin tepkisini anlamadığını söyledi:İstanbul buluşması olumlu geçmiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Mart’ta, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i İstanbul’da ağırlamıştı. Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak hedefiyle Türkiye’nin attığı adımlara değinerek; Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç gibi konularda da ilerleme sağlama ve ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma inancını koruduğunu ifade etmişti.Sorunların samimi ve dürüst bir diyalog yoluyla çözülebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki komşu ülke olarak sadece kriz zamanlarında değil, her zaman konuşmaları gerektiğini dile getirmişti.Ancak son kriz oluşan bu pozitif havanın sonuna işaret ediyor. Zira son dönemde Ege’de iki taraf da birbirini hava sahasını ihlal etmekle suçlamış ve savaş uçakları gözdağı olarak ardı ardına havalanmıştı.‘Tekrardan bir uzaklaşma dönemine giriyoruz’Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça da Türk-Yunan ilişkilerinde her zaman inişli çıkışlı dönemler olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:‘Endişem bu krizin bir kazaya evrilmesidir’“Diplomaside umut hiçbir zaman kesilmez” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Tulça, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220525/micotakis-turk-revizyonizmi-karsisinda-yunan-egemenligini-savunacagim-1056665463.html

yunanistan

ege

dedeağaç

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2022

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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türkiye, yunanistan, abd, ege, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, enis tulça, turan salcı, dedeağaç, nikos dendias