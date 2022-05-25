https://tr.sputniknews.com/20220525/rekabet-kurulundan-2-maden-suyu-sirketine-indirimli-ceza-1056671647.html
Rekabet Kurulu'ndan 2 maden suyu şirketine indirimli ceza
Rekabet Kurulu'ndan 2 maden suyu şirketine indirimli ceza
Rekabet Kurulu, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kınık Maden Suları A.Ş. hakkında açılan soruşturma... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T16:51+0300
2022-05-25T16:51+0300
2022-05-25T16:53+0300
maden
su
ekonomi
para cezası
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Rekabet Kurulu'nca Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kınık Maden Suları A.Ş. hakkında, doğal mineralli su pazarında birbirleriyle güncel ve geleceğe dönük fiyat bilgilerine, fiyat değişim tarihlerine, zamlı fiyatlara ilişkin bilgi değişiminde bulunarak kartel kurmak suretiyle 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açılan soruşturma tamamlandı. 2 şirketin kartel kurmak suretiyle 4054 sayılı kanunun 4. maddesini ihlal ettiğine karar verildi.Her 2 soruşturma tarafınca yapılan aktif iş birliği başvuruları Rekabet Kurulu'nca kabul edilip, takdir edilen idari para cezalarında Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İş birliği Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında indirim uygulandı.Bu kapsamda Kınık Maden Suları A.Ş.'ye aktif iş birliği ve uzlaşma usulü sonucunda 2020 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 928 bin 931 TL, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye de aktif işbirliği ve uzlaşma usulü sonucunda 2021 yılı gayrisafi gelirlerinden nihai olarak takdiren 9 milyon 848 bin 395 TL idari ceza verilmesine karar verildi.
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maden, su, para cezası
Rekabet Kurulu'ndan 2 maden suyu şirketine indirimli ceza
16:51 25.05.2022 (güncellendi: 16:53 25.05.2022) Abone ol
Rekabet Kurulu, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kınık Maden Suları A.Ş. hakkında açılan soruşturma kapsamında indirim uygulayarak, 2 şirkete toplam 10 milyon 777 bin 326 TL ceza verdi.
Rekabet Kurulu'nca Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kınık Maden Suları A.Ş. hakkında, doğal mineralli su pazarında birbirleriyle güncel ve geleceğe dönük fiyat bilgilerine, fiyat değişim tarihlerine, zamlı fiyatlara ilişkin bilgi değişiminde bulunarak kartel kurmak suretiyle 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açılan soruşturma tamamlandı. 2 şirketin kartel kurmak suretiyle 4054 sayılı kanunun 4. maddesini ihlal ettiğine karar verildi.
Her 2 soruşturma tarafınca yapılan aktif iş birliği başvuruları Rekabet Kurulu'nca kabul edilip, takdir edilen idari para cezalarında Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İş birliği Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında indirim uygulandı.
Bu kapsamda Kınık Maden Suları A.Ş.'ye aktif iş birliği ve uzlaşma usulü sonucunda 2020 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 928 bin 931 TL, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye de aktif işbirliği ve uzlaşma usulü sonucunda 2021 yılı gayrisafi gelirlerinden nihai olarak takdiren 9 milyon 848 bin 395 TL idari ceza verilmesine karar verildi.