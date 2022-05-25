https://tr.sputniknews.com/20220525/rusya-disisleri-japonyanin-rus-ve-cin-ucaklarinin-ortak-ucusuyla-ilgili-protestosu-reddedildi-1056678909.html
Rusya Dışişleri: Japonya’nın Rus ve Çin uçaklarının ortak uçuşuyla ilgili ‘protestosu’ reddedildi
Rusya Dışişleri: Japonya’nın Rus ve Çin uçaklarının ortak uçuşuyla ilgili ‘protestosu’ reddedildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Rusya ve Çin’e ait askeri uçakların Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi üzerinde düzenledikleri ortak devriye uçuşu ile... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T21:03+0300
2022-05-25T21:03+0300
2022-05-25T21:03+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Rus ve Çin uçaklarının ortak uçuşuyla ilgili ‘protestosunu’ reddetti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yukarıda bahsi geçen sözde protestoya gelince belge, şekil ve içerik bakımından asılsız ve saçma olduğu gerekçesiyle diplomatlarımız tarafından reddedildi. Aynı zamanda bu çıkışın absürt bir şekilde Ukrayna’daki özel askeri operasyonla alakalandırılması nedeniyle Tokyo’ya kararlı karşı protesto sunuldu” ifadelerine yer verildi.Daha önce Rusya ve Çin'e ait stratejik bombardıman uçaklarının Asya-Pasifik bölgesinde ortak hava devriyeleri gerçekleştirmişti, Japonya bu nedenle avcı uçaklarını havalandırmış ve her iki ülkeye diplomatik kanallar üzerinden protesto notaları göndermişti.
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Rusya Dışişleri: Japonya’nın Rus ve Çin uçaklarının ortak uçuşuyla ilgili ‘protestosu’ reddedildi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Rusya ve Çin’e ait askeri uçakların Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi üzerinde düzenledikleri ortak devriye uçuşu ile ilgili ‘protestosunu’, şekil ve içeriği itibarıyla asılsız ve saçma bularak reddettiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Rus ve Çin uçaklarının ortak uçuşuyla ilgili ‘protestosunu’ reddetti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yukarıda bahsi geçen sözde protestoya gelince belge, şekil ve içerik bakımından asılsız ve saçma olduğu gerekçesiyle diplomatlarımız tarafından reddedildi. Aynı zamanda bu çıkışın absürt bir şekilde Ukrayna’daki özel askeri operasyonla alakalandırılması nedeniyle Tokyo’ya kararlı karşı protesto sunuldu” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Rusya ve Çin'e ait stratejik bombardıman uçaklarının Asya-Pasifik bölgesinde ortak hava devriyeleri gerçekleştirmişti, Japonya bu nedenle avcı uçaklarını havalandırmış ve her iki ülkeye diplomatik kanallar üzerinden protesto notaları göndermişti.