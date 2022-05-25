https://tr.sputniknews.com/20220525/rusya-disisleri-japonyanin-rus-ve-cin-ucaklarinin-ortak-ucusuyla-ilgili-protestosu-reddedildi-1056678909.html

Rusya Dışişleri: Japonya’nın Rus ve Çin uçaklarının ortak uçuşuyla ilgili ‘protestosu’ reddedildi

Rusya Dışişleri: Japonya’nın Rus ve Çin uçaklarının ortak uçuşuyla ilgili ‘protestosu’ reddedildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Rusya ve Çin’e ait askeri uçakların Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi üzerinde düzenledikleri ortak devriye uçuşu ile... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T21:03+0300

2022-05-25T21:03+0300

2022-05-25T21:03+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Rus ve Çin uçaklarının ortak uçuşuyla ilgili ‘protestosunu’ reddetti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yukarıda bahsi geçen sözde protestoya gelince belge, şekil ve içerik bakımından asılsız ve saçma olduğu gerekçesiyle diplomatlarımız tarafından reddedildi. Aynı zamanda bu çıkışın absürt bir şekilde Ukrayna’daki özel askeri operasyonla alakalandırılması nedeniyle Tokyo’ya kararlı karşı protesto sunuldu” ifadelerine yer verildi.Daha önce Rusya ve Çin'e ait stratejik bombardıman uçaklarının Asya-Pasifik bölgesinde ortak hava devriyeleri gerçekleştirmişti, Japonya bu nedenle avcı uçaklarını havalandırmış ve her iki ülkeye diplomatik kanallar üzerinden protesto notaları göndermişti.

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