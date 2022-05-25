https://tr.sputniknews.com/20220525/rusya-ve-iran-odeme-sistemlerini-birlestirebilir-1056675413.html

'Rusya ve İran, ödeme sistemlerini birleştirebilir'

'Rusya ve İran, ödeme sistemlerini birleştirebilir'

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, İran ile ulusal para birimleriyle ticareti ve ödeme sistemlerini birleştirmeyi görüştüklerini belirtti. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T19:15+0300

2022-05-25T19:15+0300

2022-05-25T19:15+0300

rusya

iran

petrol

dünya

doğalgaz

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İran’ın başkenti Tahran’da bugün Rusya ve İran Hükümetler Arası Komisyonu eş başkanları arasındaki görüşmenin ardından açıklamada bulunan komisyon üyesi Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, iki ülkenin ulusal para birimleriyle ticareti, iki ülkenin ödeme sistemlerinin birleştirilmesini, petrol ve doğalgaz takas olasılığını, petrol ve doğalgaz projelerine yatırımı görüştüğünü söyledi.İki ülke arasındaki ticaretin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 10 büyüdüğünü söyleyen Novak, “Önemli olan ulusal para birimleriyle ticarete en kısa sürede geçme konusunda anlaştık. Merkez bankalarımızla mali mesajlaşma sisteminin yayılmasını ve etkinliğini ve Mir ve Şetab ödeme sistemlerinin birleştirilmesini görüştük” ifadesini kullandı.İran Petrol Bakanı Cevad Uci, Moskova ve Tahran’ın, ikili işbirliğini geliştirerek yaptırımları etkisiz hale getirebileceğini söyledi. Uci, ülkesinin amacının Rusya’yla ticareti 40 milyar dolara ulaştırmak olduğunu kaydederek, “Bankacılık, enerji, ulaşım, tarım, nükleer santrallerin oluşturulması alanlarında ortak komiteleri kurduk” dedi.İki ülke heyetinin ayrıca İran’a 5 milyar dolar kredinin sağlanmasını görüştüğünü belirten Uci, “Bu miktarın bir kısmı artık tahsis edildi ve bugün kalan kısmı görüştük” diye ekledi.

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rusya, iran, petrol, doğalgaz