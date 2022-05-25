https://tr.sputniknews.com/20220525/rusyada-tarimcilara-saglanan-imtiyazli-kredilerin-subvansiyonu-icin-153-milyar-ruble-1056678430.html

Rusya’da tarımcılara sağlanan imtiyazlı kredilerin sübvansiyonu için 153 milyar ruble

Rusya’da tarımcılara sağlanan imtiyazlı kredilerin sübvansiyonu için 153 milyar ruble

Rusya Merkez Bankası’nın kilit faiz oranını değiştirmesi bağlamında Rusya Hükümeti, tarımcılara verilen kredileri sübvanse etmek için ek para tahsis etmeye... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T20:38+0300

2022-05-25T20:38+0300

2022-05-25T20:38+0300

rusya

mihail mişustin

ekonomi

tarım

kredi

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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 19 bin kredinin sübvansiyonu için 153 milyar ruble (yaklaşık 40 milyar TL) tahsis edileceğini belirtti. Paranın, hükümetin rezerv fonundan tahsis edileceği kaydedildi.Sübvanse edilecek kredi programı, 2017’de başlatılmıştı. Yıllık oranı yüzde 5 olan krediler, bitki üretiminin ve hayvancılığın geliştirilmesi ile tarımsal hammaddelerin işlenmesi için işletmelerin inşası, yeniden inşası veya modernizasyonu için tahsis ediliyor.Kısa vadeli kredi en fazla bir yıl, yatırım amaçlı kredi ise 2 ila 15 yıl vadeyle veriliyor.

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rusya, mihail mişustin, tarım, kredi