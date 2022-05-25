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https://tr.sputniknews.com/20220525/rusyada-tarimcilara-saglanan-imtiyazli-kredilerin-subvansiyonu-icin-153-milyar-ruble-1056678430.html
Rusya’da tarımcılara sağlanan imtiyazlı kredilerin sübvansiyonu için 153 milyar ruble
Rusya’da tarımcılara sağlanan imtiyazlı kredilerin sübvansiyonu için 153 milyar ruble
Rusya Merkez Bankası’nın kilit faiz oranını değiştirmesi bağlamında Rusya Hükümeti, tarımcılara verilen kredileri sübvanse etmek için ek para tahsis etmeye... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T20:38+0300
2022-05-25T20:38+0300
rusya
mihail mişustin
ekonomi
tarım
kredi
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 19 bin kredinin sübvansiyonu için 153 milyar ruble (yaklaşık 40 milyar TL) tahsis edileceğini belirtti. Paranın, hükümetin rezerv fonundan tahsis edileceği kaydedildi.Sübvanse edilecek kredi programı, 2017’de başlatılmıştı. Yıllık oranı yüzde 5 olan krediler, bitki üretiminin ve hayvancılığın geliştirilmesi ile tarımsal hammaddelerin işlenmesi için işletmelerin inşası, yeniden inşası veya modernizasyonu için tahsis ediliyor.Kısa vadeli kredi en fazla bir yıl, yatırım amaçlı kredi ise 2 ila 15 yıl vadeyle veriliyor.
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rusya, mihail mişustin, tarım, kredi

Rusya’da tarımcılara sağlanan imtiyazlı kredilerin sübvansiyonu için 153 milyar ruble

20:38 25.05.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Fotoğraf bankasına girRusya - tarım
Rusya - tarım - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Rusya Merkez Bankası’nın kilit faiz oranını değiştirmesi bağlamında Rusya Hükümeti, tarımcılara verilen kredileri sübvanse etmek için ek para tahsis etmeye karar verdi.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 19 bin kredinin sübvansiyonu için 153 milyar ruble (yaklaşık 40 milyar TL) tahsis edileceğini belirtti. Paranın, hükümetin rezerv fonundan tahsis edileceği kaydedildi.
Sübvanse edilecek kredi programı, 2017’de başlatılmıştı. Yıllık oranı yüzde 5 olan krediler, bitki üretiminin ve hayvancılığın geliştirilmesi ile tarımsal hammaddelerin işlenmesi için işletmelerin inşası, yeniden inşası veya modernizasyonu için tahsis ediliyor.
Kısa vadeli kredi en fazla bir yıl, yatırım amaçlı kredi ise 2 ila 15 yıl vadeyle veriliyor.
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