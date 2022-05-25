https://tr.sputniknews.com/20220525/rusyadan-afrika-ulkelerine-batidan-rus-karsiti-yaptirimlarin-kaldirilmasini-talep-etme-cagrisi-1056677843.html

Rusya’dan Afrika ülkelerine Batı'dan Rus karşıtı yaptırımların kaldırılmasını talep etme çağrısı

Rusya’dan Afrika ülkelerine Batı'dan Rus karşıtı yaptırımların kaldırılmasını talep etme çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın gıda ve gübre tedariki ile ilgili yükümlülüklerini vicdani bir şekilde yerine getirmeyi sürdüreceğini ve Afrika... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T20:23+0300

2022-05-25T20:23+0300

2022-05-25T20:32+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

yaptırım

batı

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika Günü’ne adanmış bir resepsiyonda yaptığı açıklamada Rusya’nın gıda ve gübre tedariki ile ilgili yükümlülüklerini vicdani bir şekilde yerine getirmeyi sürdüreceğini ve Afrika ülkelerine, Batı'dan bu alandaki Rus karşıtı yaptırımları kaldırmasını talep etme çağrısında bulunduğunu ifade etti.“Bir kez daha kesin olarak temin ederim ki Rusya, gıda, gübre, enerji ve Afrika'nın acilen ihtiyaç duyduğu diğer ürünlerin ihracat teslimatları ile ilgili uluslararası sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiriyor ve vicdani bir şekilde yerine getirmeye devam edecektir” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu konuda ‘daha ilkeli bir tutum’ alması gerektiğini söyleyen Lavrov, “Afrika ülkelerinin gıda güvenliğinin sağlanması açısından en savunmasız ülkeler arasında olduğunu biliyoruz. Kıtanın bazı devletleri, Rusya Federasyonu'ndan tarım ürünleri ithalatına kritik derecede bağımlıdır” vurgusunu yaptı.

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sergey lavrov, yaptırım, batı, rusya