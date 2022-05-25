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Rusya’dan Afrika ülkelerine Batı'dan Rus karşıtı yaptırımların kaldırılmasını talep etme çağrısı
Rusya’dan Afrika ülkelerine Batı'dan Rus karşıtı yaptırımların kaldırılmasını talep etme çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın gıda ve gübre tedariki ile ilgili yükümlülüklerini vicdani bir şekilde yerine getirmeyi sürdüreceğini ve Afrika... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T20:23+0300
2022-05-25T20:23+0300
2022-05-25T20:32+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
yaptırım
batı
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika Günü’ne adanmış bir resepsiyonda yaptığı açıklamada Rusya’nın gıda ve gübre tedariki ile ilgili yükümlülüklerini vicdani bir şekilde yerine getirmeyi sürdüreceğini ve Afrika ülkelerine, Batı'dan bu alandaki Rus karşıtı yaptırımları kaldırmasını talep etme çağrısında bulunduğunu ifade etti.“Bir kez daha kesin olarak temin ederim ki Rusya, gıda, gübre, enerji ve Afrika'nın acilen ihtiyaç duyduğu diğer ürünlerin ihracat teslimatları ile ilgili uluslararası sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiriyor ve vicdani bir şekilde yerine getirmeye devam edecektir” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu konuda ‘daha ilkeli bir tutum’ alması gerektiğini söyleyen Lavrov, “Afrika ülkelerinin gıda güvenliğinin sağlanması açısından en savunmasız ülkeler arasında olduğunu biliyoruz. Kıtanın bazı devletleri, Rusya Federasyonu'ndan tarım ürünleri ithalatına kritik derecede bağımlıdır” vurgusunu yaptı.
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sergey lavrov, yaptırım, batı, rusya
Rusya’dan Afrika ülkelerine Batı'dan Rus karşıtı yaptırımların kaldırılmasını talep etme çağrısı
20:23 25.05.2022 (güncellendi: 20:32 25.05.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın gıda ve gübre tedariki ile ilgili yükümlülüklerini vicdani bir şekilde yerine getirmeyi sürdüreceğini ve Afrika ülkelerine, Batı'dan bu alandaki Rus karşıtı yaptırımları kaldırmasını talep etme çağrısında bulunduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika Günü’ne adanmış bir resepsiyonda yaptığı açıklamada Rusya’nın gıda ve gübre tedariki ile ilgili yükümlülüklerini vicdani bir şekilde yerine getirmeyi sürdüreceğini ve Afrika ülkelerine, Batı'dan bu alandaki Rus karşıtı yaptırımları kaldırmasını talep etme çağrısında bulunduğunu ifade etti.
“Bir kez daha kesin olarak temin ederim ki Rusya, gıda, gübre, enerji ve Afrika'nın acilen ihtiyaç duyduğu diğer ürünlerin ihracat teslimatları ile ilgili uluslararası sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiriyor ve vicdani bir şekilde yerine getirmeye devam edecektir” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Aynı zamanda dostlarımızı, Afrika Birliği'ni, Batı'nın dünya ticareti için gerekli olan ulaşım ve lojistik altyapısını baltalayan yasa dışı tek taraflı yaptırımları kaldırmasını ısrarla talep etmeye çağırıyoruz.”
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu konuda ‘daha ilkeli bir tutum’ alması gerektiğini söyleyen Lavrov, “Afrika ülkelerinin gıda güvenliğinin sağlanması açısından en savunmasız ülkeler arasında olduğunu biliyoruz. Kıtanın bazı devletleri, Rusya Federasyonu'ndan tarım ürünleri ithalatına kritik derecede bağımlıdır” vurgusunu yaptı.