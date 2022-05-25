https://tr.sputniknews.com/20220525/saglik-bakani-koca-maymun-cicegi-hastaliginin-pandemi-sebebi-olacagina-inanmiyorum-1056670195.html

Sağlık Bakanı Koca: Maymun çiçeği hastalığının pandemi sebebi olacağına inanmıyorum

Sağlık Bakanı Koca: Maymun çiçeği hastalığının pandemi sebebi olacağına inanmıyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği hastalığına dair bugüne kadar Türkiye'de bir vaka olmadığını bildirerek, "Maymun çiçeği hastalığının pandemi sebebi... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T16:00+0300

2022-05-25T16:00+0300

2022-05-25T16:00+0300

türkiye

maymun çiçeği virüsü

sağlık bakanlığı

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Maymun çiçeği hastalığının, Türkiye'de görülüp görülmediğine dair soru üzerine Koca, yeni bir tedirginlik alanı oluşturmamak gerektiğini vurguladı.Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar Türkiye'de görülen bir vakanın olmadığını belirten Koca, şöyle devam etti:'İstişare halindeyiz'Koca, çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 olduğunu bildiklerini ifade ederek, "Bu konuyla ilgili dünyada 70'ten sonra geliştirilmediğini hepimiz biliyoruz ama anlıyoruz ki Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediğini, aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz." diye konuştu.Aşıyla ilgili Türkiye'de çalışma olup olmadığı sorusuna ise Koca, "Bizde bu noktada arkadaşlarla, bilim kuruluyla, özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz, bununla ilgili de istişare halindeyiz." karşılığını verdi.Sağlık çalışanlarının özlük hakkıSağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili çalışmanın tamamlanıp tamamlanmadığına dair soru üzerine Koca, müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mart'ta verdiğini, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarıyla ilgili durumu 5 maddede özetlediğini anımsattı.Koca, bugüne kadar hiçbir meslek grubuna yapılmayan yasal çalışmanın, şiddet konusunda yapıldığı anlatarak, sağlık çalışanlarına ve hekimlere yönelik şiddetin, katalog suç kategorisine alındığını, Türkiye'nin dünyada benzeri olmayan bir şekilde malpraktis sorununu da kökten çözdüğünü belirtti.Emeklilikle ilgili genel çerçevede çalışıldığını, özlük haklarıyla ilgili çalışmanın da sürdüğünü dile getiren Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:Koca, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının sorulması üzerine, bu sayının son derece düştüğüne, pandeminin ilk dönemine göre neredeyse 6-7'de birine kadar indiğine, hatta birçok ilde yoğun bakımların kapalı olduğuna dikkati çekti.

https://tr.sputniknews.com/20220525/ispanyada-maymun-cicegi-tespit-edilenlerin-sayisi-51e-cikti-1056651622.html

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maymun çiçeği virüsü, sağlık bakanlığı, fahrettin koca