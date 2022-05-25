Salebin tazesinin kilosu 300, tozu 1800 TL: Kaçak toplamanın cezası 109 bin TL

© İHA Geçen sene 120 lira, 130 lira civarında satıldığını aktaran Arslan, "Kilosu bu sene 300 liradan açıldı. Eylül ayına kadar 400 liraya çıkacak diye beklentimiz var. Her zaman bir talep var. Bu talep de karşılanamadığı için fiyat politikası devamlı yukarıya doğru giden bir ürün. Dernek olarak bunun çoğaltılması, insanların faydalanması amacıyla çaba gösteriyoruz. Genel olarak gıda amaçlı kullanılıyor bu salep. Yetiştirdiğimiz salepler önce kurutuluyor, sonra toz haline getiriliyor, toz haline getirildikten sonra yüzde 80 oranında dondurma ihtiyacının karşılanmasında kullanılıyor. Daha sonra kışın vazgeçilmez içeceği salep içeceğinin orijinal hali aslında bu. O içecek de bu salep tozundan elde ediliyor. Küçük bir kısmı da tıp alanında kullanılıyor. Henüz istenilen seviyede üretim yok. Şu an 28 üreticimiz var, 4 ton civarında da bir rekolte bekliyoruz. Türkiye genelinde de gelen talepler üzerine salep bahçeleri kurduk. Dernek olarak öncülük ettik. Ücretsiz danışmanlık hizmeti verdik, eğitimler verdik" diye konuştu.