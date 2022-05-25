https://tr.sputniknews.com/20220525/sampiyon-anadolu-efes-anitkabirde-1056674415.html
Şampiyon Anadolu Efes, Anıtkabir'de
Şampiyon Anadolu Efes, Anıtkabir'de
Anadolu Efes, art arda 2'nci kez kazandıkları THY Avrupa Ligi kupası ile takım halinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Başantrenör Ergin Ataman, "Oyuncularımız tarih... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T18:34+0300
2022-05-25T18:34+0300
2022-05-25T18:34+0300
spor
anıtkabir
anadolu efes
thy euroleague
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THY Avrupa Ligi finalinde Real Madrid'i 58-57 yenerek kupayı 2'nci kez müzesine götüren Anadolu Efes, takım halinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Lacivert-beyazlılar Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesi önüne geldi. Başantrenör Ergin Ataman'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Ataman, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.Anıtkabir çıkışında açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, şunları kaydetti:"Geleneğimizi devam ettiriyoruz. Geçen yıl da şampiyon olup Türkiye'ye geldikten sonra ilk iş kupayı Anıtkabir'e getirmiştik. Bu sezon da çok büyük bir mücadele ile Avrupa'nın en büyük kupasını kazanma başarısı gösterdik. 3 gün önce Belgrad'da Real Madrid'e karşı zorlu bir maç verdik. Yine döndüğümüzde ilk iş olarak Ata'mızın huzuruna geldik. Bu açıdan çok mutluyuz. Durmak yok daha ileri gitmek zorundayız. Buradan da Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine devletimizin en yüksek makamına kupamızı götüreceğiz. Oyuncularımız tarih yazdı. Üst üste 2 defa Euroleauge şampiyonluğu kazanarak bu ünvana sahip Avrupa tarihindeki 3'üncü takım oldular.
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anıtkabir, anadolu efes, thy euroleague
Şampiyon Anadolu Efes, Anıtkabir'de
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Anadolu Efes, art arda 2'nci kez kazandıkları THY Avrupa Ligi kupası ile takım halinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Başantrenör Ergin Ataman, "Oyuncularımız tarih yazdı. Bu unvana sahip Avrupa tarihindeki 3'üncü takım olduk" dedi.
THY Avrupa Ligi finalinde Real Madrid'i 58-57 yenerek kupayı 2'nci kez müzesine götüren Anadolu Efes, takım halinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.
Lacivert-beyazlılar Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesi önüne geldi. Başantrenör Ergin Ataman'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Buradaki törenin ardından Ataman, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Anıtkabir çıkışında açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, şunları kaydetti:
"Geleneğimizi devam ettiriyoruz. Geçen yıl da şampiyon olup Türkiye'ye geldikten sonra ilk iş kupayı Anıtkabir'e getirmiştik. Bu sezon da çok büyük bir mücadele ile Avrupa'nın en büyük kupasını kazanma başarısı gösterdik. 3 gün önce Belgrad'da Real Madrid'e karşı zorlu bir maç verdik. Yine döndüğümüzde ilk iş olarak Ata'mızın huzuruna geldik. Bu açıdan çok mutluyuz. Durmak yok daha ileri gitmek zorundayız. Buradan da Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine devletimizin en yüksek makamına kupamızı götüreceğiz. Oyuncularımız tarih yazdı. Üst üste 2 defa Euroleauge şampiyonluğu kazanarak bu ünvana sahip Avrupa tarihindeki 3'üncü takım oldular.