https://tr.sputniknews.com/20220525/samsunda-denizde-gudumlu-mermi-roket-motoru-bulundu-1056674604.html
Samsun’da denizde güdümlü mermi roket motoru bulundu
Samsun’da denizde güdümlü mermi roket motoru bulundu
Samsun’un 19 Mayıs ilçesi açıklarında, patlayıcı ihtiva etmeyen güdümlü mermi roket motoru bulundu. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T18:45+0300
2022-05-25T18:45+0300
2022-05-25T18:47+0300
samsun
türkiye
roket
güdümlü
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Dereköy Mahallesi’nde denizde şüpheli bir cismin olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, yaptıkları kontrolde cismin Rus menşeli, güdümlü mermi roket motoru olduğunu ve patlayıcı ihtiva etmediğini belirledi.Teçhizatın Samsun İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak imha edileceği öğrenildi.
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samsun, roket, güdümlü
Samsun’da denizde güdümlü mermi roket motoru bulundu
18:45 25.05.2022 (güncellendi: 18:47 25.05.2022) Abone ol
Samsun’un 19 Mayıs ilçesi açıklarında, patlayıcı ihtiva etmeyen güdümlü mermi roket motoru bulundu.
Dereköy Mahallesi’nde denizde şüpheli bir cismin olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, yaptıkları kontrolde cismin Rus menşeli, güdümlü mermi roket motoru olduğunu ve patlayıcı ihtiva etmediğini belirledi.
Teçhizatın Samsun İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak imha edileceği öğrenildi.