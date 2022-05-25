https://tr.sputniknews.com/20220525/selvi-abd-buyukelcisi-kimin-icin-kulis-yapiyor-1056655111.html

Selvi: ABD Büyükelçisi kimin için kulis yapıyor?

Selvi: ABD Büyükelçisi kimin için kulis yapıyor?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake’in muhalefetten isimlerle görüşmesinin sebebinin Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu öne... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T07:55+0300

2022-05-25T07:55+0300

2022-05-25T07:55+0300

politika

jeff flake

kemal kılıçdaroğlu

chp

recep tayyip erdoğan

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Selvi, bugünkü köşe yazısında Flake ile ilgili olarak şu 6 iddiasını gündeme getirdi:1- ABD Büyükelçisi, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için kulis yapıyor.2- Kılıçdaroğlu’nun karşısına İYİ Parti ve HDP ile İmamoğlu ekseni oluşturulmaya çalışılıyor.3- Kılıçdaroğlu ile girilecek seçimde kazanılamayacağına inanılıyor. O neden İYİ Parti ve HDP desteğini İmamoğlu’nun arkasına koyarak o cepheyi tahkim etmeye çalışıyor.4- CHP’deki cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesi giderek Kuvay-ı Milliyeciler ile Mandacıların rekabetine dönüyor.5- Kılıçdaroğlu’na, ‘Eğer adaylıkta ısrar edersen Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti ve HDP desteğiyle cumhurbaşkanı adayı olur’ mesajı veriliyor.6- Alevi olduğu için Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağı işleniyor. Kılıçdaroğlu’na, ‘Aday olur seçimleri kaybedersen ömür boyu travma yaşarsın’ diye aba altından sopa gösteriliyor. ‘Sen en iyisi CHP Genel Başkanı olarak devam et’ diye yol gösteriliyor.'NATO’da sorun çıkaran Erdoğan’a ABD’nin yaptığı bir operasyon'Selvi ayrıca, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış planı' açıklamasına ilişkin, şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu’nun saatler öncesinden ilan ettiği açıklaması TÜRKEN Vakfı’yla ilgili olduğu ortaya çıktı. TÜRKEN Vakfı Ensar ile TÜRGEV’in yurtdışında Türk öğrencilere hizmet vermek için kurulmuş bir vakıf. Ağırlıklı olarak ABD’de faaliyet gösteriyor. Kılıçdaroğlu, bu operasyonu kimin adına çekiyor? Kılıçdaroğlu’nun öne sürdüğü iddiaların Yurter Özcan tarafından ABD’den Türkiye’ye taşındığı söyleniyor. Bu operasyon Kılıçdaroğlu’nun operasyonu değil. NATO’da sorun çıkaran Erdoğan’a ABD’nin yaptığı bir operasyon. Operasyonu Kılıçdaroğlu’nun başlatması sizi yanıltmasın operasyon Made In Pentagon operasyonu."

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jeff flake, kemal kılıçdaroğlu, chp, recep tayyip erdoğan