https://tr.sputniknews.com/20220525/sentop-cumhurbaskanimiz-kacmak-fiiliyle-yan-yana-konulabilecek-son-kisidir-1056661523.html
Şentop: Cumhurbaşkanımız 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek son kişidir
Şentop: Cumhurbaşkanımız 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek son kişidir
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanımız 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir. Seçim kampanyasına malzeme arayanlar, ülkemize... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T12:29+0300
2022-05-25T12:29+0300
2022-05-25T12:32+0300
mustafa şentop
politika
recep tayyip erdoğan
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Meclis Başkanı Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarıyla ilgili Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Şentop, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her vesileyle, kefenini giyerek siyaset yoluna çıktığını ifade ve ispat eden, ülkesine kalbi duygularla bağlı hayatını milletine adamış bir liderdir; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir. Seçim kampanyasına malzeme arayanlar, ülkemize katkısı olacak başka konular seçmeli" dedi.
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mustafa şentop, recep tayyip erdoğan
Şentop: Cumhurbaşkanımız 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek son kişidir
12:29 25.05.2022 (güncellendi: 12:32 25.05.2022) Abone ol
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanımız 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir. Seçim kampanyasına malzeme arayanlar, ülkemize katkısı olacak başka konular seçmeli" dedi.
Meclis Başkanı Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarıyla ilgili Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.
Şentop, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her vesileyle, kefenini giyerek siyaset yoluna çıktığını ifade ve ispat eden, ülkesine kalbi duygularla bağlı hayatını milletine adamış bir liderdir; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir. Seçim kampanyasına malzeme arayanlar, ülkemize katkısı olacak başka konular seçmeli" dedi.