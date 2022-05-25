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https://tr.sputniknews.com/20220525/sokakta-yuruyen-esi-ile-yanindaki-arkadasini-bacaklarindan-vurdu-1056677523.html
Sokakta yürüyen eşi ile yanındaki arkadaşını bacaklarından vurdu
Sokakta yürüyen eşi ile yanındaki arkadaşını bacaklarından vurdu
Adana’da Ramazan E., sokakta yürürken gördüğü eşi Elif E. ile yanındaki arkadaşı Orhan K.’yi çıkan tartışmada tabancayla bacaklarından vurdu. Yaralılar... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T20:14+0300
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türkiye
adana
seyhan
tabanca
silah
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Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, Ramazan E. bir süre önce kavga ettiği eşi Elif E. ile yanındaki arkadaşı Orhan K.’yi caddede yürürken görünce yanlarına gitti.Ramazan E. ile Orhan K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ramazan E., belindeki tabancayla eşi Elif E. ile Orhan K.’yi bacaklarından vurdu. Elif E. ile Orhan K. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.Yaralanan Elif E. ve Orhan K, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Polis, kaçan şüpheli Ramazan E'yi yakalamak için çalışma başlattı.
türkiye
adana
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adana, seyhan, tabanca, silah

Sokakta yürüyen eşi ile yanındaki arkadaşını bacaklarından vurdu

20:14 25.05.2022
© AAAdana'da bir kişi karısını ve arkadaşını silahla yaraladı
Adana'da bir kişi karısını ve arkadaşını silahla yaraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© AA
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Adana’da Ramazan E., sokakta yürürken gördüğü eşi Elif E. ile yanındaki arkadaşı Orhan K.’yi çıkan tartışmada tabancayla bacaklarından vurdu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, Ramazan E. bir süre önce kavga ettiği eşi Elif E. ile yanındaki arkadaşı Orhan K.’yi caddede yürürken görünce yanlarına gitti.
Ramazan E. ile Orhan K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ramazan E., belindeki tabancayla eşi Elif E. ile Orhan K.’yi bacaklarından vurdu. Elif E. ile Orhan K. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Yaralanan Elif E. ve Orhan K, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheli Ramazan E'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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