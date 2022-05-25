https://tr.sputniknews.com/20220525/sokakta-yuruyen-esi-ile-yanindaki-arkadasini-bacaklarindan-vurdu-1056677523.html

Sokakta yürüyen eşi ile yanındaki arkadaşını bacaklarından vurdu

Sokakta yürüyen eşi ile yanındaki arkadaşını bacaklarından vurdu

Adana’da Ramazan E., sokakta yürürken gördüğü eşi Elif E. ile yanındaki arkadaşı Orhan K.’yi çıkan tartışmada tabancayla bacaklarından vurdu. Yaralılar... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

adana

seyhan

tabanca

silah

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Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, Ramazan E. bir süre önce kavga ettiği eşi Elif E. ile yanındaki arkadaşı Orhan K.’yi caddede yürürken görünce yanlarına gitti.Ramazan E. ile Orhan K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ramazan E., belindeki tabancayla eşi Elif E. ile Orhan K.’yi bacaklarından vurdu. Elif E. ile Orhan K. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.Yaralanan Elif E. ve Orhan K, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Polis, kaçan şüpheli Ramazan E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

türkiye

adana

seyhan

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adana, seyhan, tabanca, silah