https://tr.sputniknews.com/20220525/soros-rusyanin-ukraynaya-asker-gondermesi-3-dunya-savasinin-baslangici-olabilir-1056658577.html

Soros: Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabilir

Soros: Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabilir

ABD'li milyarder iş insanı George Soros, Rusya'nın Ukrayna'da 'derhal yenilmezse' Batı'nın medeniyeti kurtarmak için iklim değişikliğine zamanında müdahale... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T11:06+0300

2022-05-25T11:06+0300

2022-05-25T11:06+0300

ukrayna krizi

george soros

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101937/88/1019378879_0:0:1013:569_1920x0_80_0_0_6cfeb99c13c59707818090f60d916c2f.jpg

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Macaristan doğumlu ABD'li milyarder George Soros, Rusya'nın Ukrayna'ya asker gönderme kararına değindi. Rus askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesinin '3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabileceğini' söyleyen Soros, "Medeniyetimiz bundan sağ çıkamayabilir" dedi.Ukrayna'daki çatışmalar sona erse dahi 'durumun asla eskisi gibi olmayacağını' ileri süren Soros, Çin ve Rusya'nın 'açık toplum' konseptine en büyük tehditler olduğunu savunduğu konuşmasında 'Rus işgalinin birbirine taban tabana zıt iki yönetim sistemi olan açık toplum ve kapalı toplum arasındaki bir mücadele' sırasında gerçekleştiğini dile getirdi.91 yaşındaki milyarder, Sovyetler Birliği'nin dağıldığı 'heyecanlı günlerden' bahsederken, varlığının bir yılda 300 milyon dolar harcayabilecek bir seviyeye yükseldiği ve Doğu Avrupa'daki vakıflarının 'beklediğinden daha başarılı olduğu' zamanları hatırlattı.2001'deki 11 Eylül saldırılarından sonra bir gelgit başladığını söyleyen Soros, Çin ve Rusya'nın 'en büyük tehdit' olduğunu ima ederek, 'baskıcı rejimlerin şu anda yükselişte olduğunu ve açık toplumların kuşatma altında olduğunu' ileri sürdü.Savaşın gidişatı konusunda iyimser bir yaklaşım sergileyen Soros'a göre, 'Rus birlikleri Ukrayna'da kurtarıcılar olarak karşılanıp birkaç gün veya hafta içerisinde savaşta galip gelmeyi bekliyordu', ancak 'Ukrayna onları ABD ve NATO'nun yardımıyla yenmeyi başardı'. 'Medeniyetimizi korumanın en iyi ve belki de tek yolu Putin'i bir an önce yenmek'Soros, Çin'e ilişkin ise Devlet Başkanı Şi Cinping'i eleştirerek, Çinli liderin Şanghay ve diğer kentlerdeki koronavirüs kapanmaları nedeniyle kendi meşruiyetine zarar verdiğini savundu. Ukrayna'daki çatışmanın iklim krizine müdahale konusundaki çabaları aksattığı konusundaki endişelerini dile getiren Soros, bunun da iklim değişikliğinin geri döndürülemez hale gelebileceği anlamına gelebileceğini öne sürdü. "Bu, medeniyetimizin sonu olabilir" diyen Soros, "Savaşı erkenden sona erdirebilmek için tüm kaynaklarımızı seferber etmeliyiz. Medeniyetimizi korumanın en iyi ve belki de tek yolu Putin'i bir an önce yenmek" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220524/kissinger-ukraynada-baris-anlasmasina-varma-firsati-icin-muhlet-verdi-1056637699.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

george soros, rusya, ukrayna krizi, ukrayna