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Sosyal medya fenomeni Anıl Atacık'a 'birine benzettik' dayağı
Sosyal medya fenomeni Anıl Atacık'a 'birine benzettik' dayağı
İstanbul Silivri'de, sosyal medya platformları üzerinden oyun videoları paylaşan Anıl Atacık, tanımadığı kişiler tarafından darbedildi. Saldırganlar, "Neden... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T12:51+0300
2022-05-25T12:54+0300
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Olay, 20 Mayıs Cuma günü Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir kafede gerçekleşti. Kafede arkadaşı ile beraber oturan Anıl Atacık'ın yanına tanımadığı 2 kişi oturdu. Saldırganlardan biri, oturduktan hemen sonra Anıl Atacık'ın bacağına yumrukla vurdu. Ne olduğunu anlayamayan Atacık, tepki göstermek için ayağa kalkmaya çalıştığı sırada diğer saldırgan çenesine yumruk attı. Ortalık bir anda karışırken, 2 saldırgan aynı anda genç fenomeni darbetmeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile saldırganlar ve Anıl Atacık dışarı çıkarıldı.Atacık "Bana neden vurdunuz" diye sorarken, saldırgan, "Birine benzettik" diye cevap verdi. Atacık, darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışması üzerine 2 saldırgan da yakalanarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.Tanımadığı kişilerce darbedilen fenomen Anıl Atacık o anları şu sözlerle anlattı:"Ben Silivri'nin göbeğinde olan bir kafede oturuyordum. Bir anda biri bacağıma sert bir şekilde vurdu. Diğeri ise yumruk attı ve beni orada darbetmeye başladılar. Bunlar ağabey - kardeş zaten. İkisinden de Silivri Polis Merkezi'ne giderek şikâyetçi oldum. Ben darbedildikten sonra sordum 'Neden darbettiniz' diye, onlarda 'Birine benzettik' dedi. Ömer Çelik tarafından çeneme vurulduğunda 1 santimetrelik yara oluştu."Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, arkadaşı ile oturan Atacık'ın, 2 saldırgan tarafından darbedildiği anlar yansıdı.
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sosyal medya, sosyal medya fenomeni

Sosyal medya fenomeni Anıl Atacık'a 'birine benzettik' dayağı

12:51 25.05.2022 (güncellendi: 12:54 25.05.2022)
© DHASosyal medya fenomeni Anıl Atacık'a 'birine benzettik' dayağı
Sosyal medya fenomeni Anıl Atacık'a 'birine benzettik' dayağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© DHA
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İstanbul Silivri'de, sosyal medya platformları üzerinden oyun videoları paylaşan Anıl Atacık, tanımadığı kişiler tarafından darbedildi. Saldırganlar, "Neden bana vurdunuz?" diyen fenomene, "Birine benzettik" diye cevap verirken, o anlar kameraya yansıdı.
Olay, 20 Mayıs Cuma günü Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir kafede gerçekleşti.
Kafede arkadaşı ile beraber oturan Anıl Atacık'ın yanına tanımadığı 2 kişi oturdu.
Saldırganlardan biri, oturduktan hemen sonra Anıl Atacık'ın bacağına yumrukla vurdu.
Ne olduğunu anlayamayan Atacık, tepki göstermek için ayağa kalkmaya çalıştığı sırada diğer saldırgan çenesine yumruk attı. Ortalık bir anda karışırken, 2 saldırgan aynı anda genç fenomeni darbetmeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile saldırganlar ve Anıl Atacık dışarı çıkarıldı.
Atacık "Bana neden vurdunuz" diye sorarken, saldırgan, "Birine benzettik" diye cevap verdi. Atacık, darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışması üzerine 2 saldırgan da yakalanarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Tanımadığı kişilerce darbedilen fenomen Anıl Atacık o anları şu sözlerle anlattı:
"Ben Silivri'nin göbeğinde olan bir kafede oturuyordum. Bir anda biri bacağıma sert bir şekilde vurdu. Diğeri ise yumruk attı ve beni orada darbetmeye başladılar. Bunlar ağabey - kardeş zaten. İkisinden de Silivri Polis Merkezi'ne giderek şikâyetçi oldum. Ben darbedildikten sonra sordum 'Neden darbettiniz' diye, onlarda 'Birine benzettik' dedi. Ömer Çelik tarafından çeneme vurulduğunda 1 santimetrelik yara oluştu."
Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, arkadaşı ile oturan Atacık'ın, 2 saldırgan tarafından darbedildiği anlar yansıdı.
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