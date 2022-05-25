Tekneleri Akdeniz’de alabora olan göçmenleri, STK gemisi kurtardı
19:19 25.05.2022 (güncellendi: 19:28 25.05.2022)
© AAGöçmen teknesi
© AA
İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms, Akdeniz'de alabora olan bir teknedeki 100'den fazla göçmeni kurtardığını sosyal medya hesabından duyurdu.
İspanyol STK Open Arms, Twitter hesabından bu sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, kuruluşa bağlı Astral gemisinin, Akdeniz'in orta kesiminde gece saatlerinde içinde 100'den fazla kişinin bulunduğu bir tekneye yardım ettiğini belirtti.
Teknenin alabileceği yükün üstünde yüklü olması sebebiyle dengesizlikten devrildiği ve denize düşen göçmenlerin gece karanlığında güçlükle kurtarıldığı belirtildi.
Very hard work tonight to recover the castaways from a drifting boat with more than 100 people, using 3 #Astral life rafts. We do not know if any life has been lost and no news from Tunisia, Malta and Italy.— Oscar Camps (@campsoscar) May 25, 2022
Where is Europe? Why did the authorities not respond to Mayday? pic.twitter.com/Zkr6Qs4jfz
Tekneden bölgeye yakın ülkeler Malta, Tunus ve İtalya'ya yardım çağrısı yapıldığını aktaran Open Arms kurucusu Oscar Camps, bu ülkelerin uzun süre boyunca tekneden gelen yardım çağrısına yanıt vermediğini ve bunun "anlaşılması güç" ve "kabul edilemez" bir şey olduğu eleştirisinde bulundu.
Open Arms'tan kurtarma operasyonuna ilişkin öğlen saatlerinde yapılan ikinci paylaşımda ise bölgeye Tunus Sahil Güvenliği’nden bir devriye botunun yardıma geldiği, bunun üzerine göçmenlerin Tunus devriye botuna binmeyi reddederek denize atladığı ve Astral tarafından kurtarıldıkları kaydedildi.
Open Arms'tan kurtarma operasyonuna ilişkin öğlen saatlerinde yapılan ikinci paylaşımda ise bölgeye Tunus Sahil Güvenliği’nden bir devriye botunun yardıma geldiği, bunun üzerine göçmenlerin Tunus devriye botuna binmeyi reddederek denize atladığı ve Astral tarafından kurtarıldıkları kaydedildi.
Open Arms, hava koşulları daha da kötüleşmeden İtalyan makamlarına kurtarma operasyonunda koordinasyonu üstlenmesi çağrısı yaptı.
Open Arms'ın Astral gemisi dün de Akdeniz'i geçmeye çalışan 110 göçmene yardım etmişti.