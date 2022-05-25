Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220525/tekneleri-akdenizde-alabora-olan-gocmenleri--stk-gemisi-kurtardi-1056675699.html
Tekneleri Akdeniz’de alabora olan göçmenleri, STK gemisi kurtardı
Tekneleri Akdeniz’de alabora olan göçmenleri, STK gemisi kurtardı
İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms, Akdeniz'de alabora olan bir teknedeki 100'den fazla göçmeni kurtardığını sosyal medya hesabından... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T19:19+0300
2022-05-25T19:28+0300
dünya
göçmen krizi
ispanya
italya
tunus
alabora
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056675640_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_b906e607e7bd86059bbc79e7bffe0acd.jpg
İspanyol STK Open Arms, Twitter hesabından bu sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, kuruluşa bağlı Astral gemisinin, Akdeniz'in orta kesiminde gece saatlerinde içinde 100'den fazla kişinin bulunduğu bir tekneye yardım ettiğini belirtti.Teknenin alabileceği yükün üstünde yüklü olması sebebiyle dengesizlikten devrildiği ve denize düşen göçmenlerin gece karanlığında güçlükle kurtarıldığı belirtildi.Tekneden bölgeye yakın ülkeler Malta, Tunus ve İtalya'ya yardım çağrısı yapıldığını aktaran Open Arms kurucusu Oscar Camps, bu ülkelerin uzun süre boyunca tekneden gelen yardım çağrısına yanıt vermediğini ve bunun "anlaşılması güç" ve "kabul edilemez" bir şey olduğu eleştirisinde bulundu.Open Arms'tan kurtarma operasyonuna ilişkin öğlen saatlerinde yapılan ikinci paylaşımda ise bölgeye Tunus Sahil Güvenliği’nden bir devriye botunun yardıma geldiği, bunun üzerine göçmenlerin Tunus devriye botuna binmeyi reddederek denize atladığı ve Astral tarafından kurtarıldıkları kaydedildi.Open Arms, hava koşulları daha da kötüleşmeden İtalyan makamlarına kurtarma operasyonunda koordinasyonu üstlenmesi çağrısı yaptı.Open Arms'ın Astral gemisi dün de Akdeniz'i geçmeye çalışan 110 göçmene yardım etmişti.
ispanya
italya
tunus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056675640_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_76f80f82da80b2aeaa2d79f5c9332bb5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
göçmen krizi, ispanya, italya, tunus, alabora

Tekneleri Akdeniz’de alabora olan göçmenleri, STK gemisi kurtardı

19:19 25.05.2022 (güncellendi: 19:28 25.05.2022)
© AAGöçmen teknesi
Göçmen teknesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© AA
Abone olTelegram
İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms, Akdeniz'de alabora olan bir teknedeki 100'den fazla göçmeni kurtardığını sosyal medya hesabından duyurdu.
İspanyol STK Open Arms, Twitter hesabından bu sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, kuruluşa bağlı Astral gemisinin, Akdeniz'in orta kesiminde gece saatlerinde içinde 100'den fazla kişinin bulunduğu bir tekneye yardım ettiğini belirtti.
Teknenin alabileceği yükün üstünde yüklü olması sebebiyle dengesizlikten devrildiği ve denize düşen göçmenlerin gece karanlığında güçlükle kurtarıldığı belirtildi.
Tekneden bölgeye yakın ülkeler Malta, Tunus ve İtalya'ya yardım çağrısı yapıldığını aktaran Open Arms kurucusu Oscar Camps, bu ülkelerin uzun süre boyunca tekneden gelen yardım çağrısına yanıt vermediğini ve bunun "anlaşılması güç" ve "kabul edilemez" bir şey olduğu eleştirisinde bulundu.

Open Arms'tan kurtarma operasyonuna ilişkin öğlen saatlerinde yapılan ikinci paylaşımda ise bölgeye Tunus Sahil Güvenliği’nden bir devriye botunun yardıma geldiği, bunun üzerine göçmenlerin Tunus devriye botuna binmeyi reddederek denize atladığı ve Astral tarafından kurtarıldıkları kaydedildi.
Open Arms, hava koşulları daha da kötüleşmeden İtalyan makamlarına kurtarma operasyonunda koordinasyonu üstlenmesi çağrısı yaptı.
Open Arms'ın Astral gemisi dün de Akdeniz'i geçmeye çalışan 110 göçmene yardım etmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала