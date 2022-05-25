https://tr.sputniknews.com/20220525/tekneleri-akdenizde-alabora-olan-gocmenleri--stk-gemisi-kurtardi-1056675699.html

Tekneleri Akdeniz’de alabora olan göçmenleri, STK gemisi kurtardı

Tekneleri Akdeniz’de alabora olan göçmenleri, STK gemisi kurtardı

İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms, Akdeniz'de alabora olan bir teknedeki 100'den fazla göçmeni kurtardığını sosyal medya hesabından... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T19:19+0300

2022-05-25T19:19+0300

2022-05-25T19:28+0300

dünya

göçmen krizi

ispanya

italya

tunus

alabora

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İspanyol STK Open Arms, Twitter hesabından bu sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, kuruluşa bağlı Astral gemisinin, Akdeniz'in orta kesiminde gece saatlerinde içinde 100'den fazla kişinin bulunduğu bir tekneye yardım ettiğini belirtti.Teknenin alabileceği yükün üstünde yüklü olması sebebiyle dengesizlikten devrildiği ve denize düşen göçmenlerin gece karanlığında güçlükle kurtarıldığı belirtildi.Tekneden bölgeye yakın ülkeler Malta, Tunus ve İtalya'ya yardım çağrısı yapıldığını aktaran Open Arms kurucusu Oscar Camps, bu ülkelerin uzun süre boyunca tekneden gelen yardım çağrısına yanıt vermediğini ve bunun "anlaşılması güç" ve "kabul edilemez" bir şey olduğu eleştirisinde bulundu.Open Arms'tan kurtarma operasyonuna ilişkin öğlen saatlerinde yapılan ikinci paylaşımda ise bölgeye Tunus Sahil Güvenliği’nden bir devriye botunun yardıma geldiği, bunun üzerine göçmenlerin Tunus devriye botuna binmeyi reddederek denize atladığı ve Astral tarafından kurtarıldıkları kaydedildi.Open Arms, hava koşulları daha da kötüleşmeden İtalyan makamlarına kurtarma operasyonunda koordinasyonu üstlenmesi çağrısı yaptı.Open Arms'ın Astral gemisi dün de Akdeniz'i geçmeye çalışan 110 göçmene yardım etmişti.

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göçmen krizi, ispanya, italya, tunus, alabora