https://tr.sputniknews.com/20220525/tunus-aciklarinda-siginmaci-botu-batti-70den-fazla-kisi-kayip-1056661416.html
Tunus açıklarında sığınmacı botu battı: 70'den fazla kişi kayıp
Tunus açıklarında sığınmacı botu battı: 70'den fazla kişi kayıp
Tunus'ta sahil güvenlik yetkilileri, komşu ülke Libya'dan Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'e açılan bir sığınmacı botunun Tunus açıklarında battığını, olayda en... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T12:27+0300
2022-05-25T12:27+0300
2022-05-25T12:27+0300
dünya
tunus
sığınmacı botu
kayıp
sığınmacı krizi
akdeniz
libya
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Sahil güvenlik yetkililerinden yapılan açıklamada, Libya'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacılarla dolu bir botun, komşu ülke Tunus açıklarında battığı bildirildi.Tunus Ulusal Muhafız Sözcüsü Houcem Eddine Jebabli, demir aldığında yaklaşık 100 kişiyi taşıyan sığınmacı botunun Tunus'un Sfax limanı açıklarında alabora olduğunu ve sahil güvenlik ve donanma birimlerinin 24 kişiyi sudan çıkarabildiğini belirtti.Botta bulunduğu tahmin edilen 76 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
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tunus, sığınmacı botu, kayıp, sığınmacı krizi, akdeniz, libya
Tunus açıklarında sığınmacı botu battı: 70'den fazla kişi kayıp
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Tunus'ta sahil güvenlik yetkilileri, komşu ülke Libya'dan Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'e açılan bir sığınmacı botunun Tunus açıklarında battığını, olayda en az 70 kişinin kaybolduğunu duyurdu.
Sahil güvenlik yetkililerinden yapılan açıklamada, Libya'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacılarla dolu bir botun, komşu ülke Tunus açıklarında battığı bildirildi.
Tunus Ulusal Muhafız Sözcüsü Houcem Eddine Jebabli, demir aldığında yaklaşık 100 kişiyi taşıyan sığınmacı botunun Tunus'un Sfax limanı açıklarında alabora olduğunu ve sahil güvenlik ve donanma birimlerinin 24 kişiyi sudan çıkarabildiğini belirtti.
Botta bulunduğu tahmin edilen 76 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.