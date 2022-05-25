https://tr.sputniknews.com/20220525/tunus-aciklarinda-siginmaci-botu-batti-70den-fazla-kisi-kayip-1056661416.html

Tunus açıklarında sığınmacı botu battı: 70'den fazla kişi kayıp

Tunus açıklarında sığınmacı botu battı: 70'den fazla kişi kayıp

Tunus'ta sahil güvenlik yetkilileri, komşu ülke Libya'dan Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'e açılan bir sığınmacı botunun Tunus açıklarında battığını, olayda en... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T12:27+0300

2022-05-25T12:27+0300

2022-05-25T12:27+0300

dünya

tunus

sığınmacı botu

kayıp

sığınmacı krizi

akdeniz

libya

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Sahil güvenlik yetkililerinden yapılan açıklamada, Libya'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacılarla dolu bir botun, komşu ülke Tunus açıklarında battığı bildirildi.Tunus Ulusal Muhafız Sözcüsü Houcem Eddine Jebabli, demir aldığında yaklaşık 100 kişiyi taşıyan sığınmacı botunun Tunus'un Sfax limanı açıklarında alabora olduğunu ve sahil güvenlik ve donanma birimlerinin 24 kişiyi sudan çıkarabildiğini belirtti.Botta bulunduğu tahmin edilen 76 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

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tunus, sığınmacı botu, kayıp, sığınmacı krizi, akdeniz, libya