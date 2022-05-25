https://tr.sputniknews.com/20220525/turkiyenin-aslinda-isvec-ve-finlandiya-uzerinden-abd-ile-pazarlik-yaptigini-gorusune-katiliyorum-1056723297.html

'Türkiye’nin aslında İsveç ve Finlandiya üzerinden ABD ile pazarlık yaptığını görüşüne katılıyorum'

'Türkiye’nin aslında İsveç ve Finlandiya üzerinden ABD ile pazarlık yaptığını görüşüne katılıyorum'

Emir Aşnas’a göre, 'mesele sadece Suriye' değil, Türkiye, İsveç ve Finlandiya üzerinden ABD ile pazarlık yapıyor. Ancak ne ABD ne de Rusya'nın yaklaşımlarında... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T23:42+0300

2022-05-25T23:42+0300

2022-05-27T01:31+0300

eksen

türkiye

isveç

finlandiya

abd

ukrayna krizi

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ab

batı

terör

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Ukrayna'ya Birleşmiş Milletler (BM) onaylı Minsk anlaşmalarını çöpe attıran ABD öncülüğündeki Batı'nın Rusya'ya karşı başlattığı hibrit savaşın jeopolitik yankıları devam ediyor. Ukrayna savaşını İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya katılımı için fırsat bilen ABD yönetimi, Türkiye'deki Erdoğan yönetiminin 'meydan okumasıyla' karşı karşıya kaldı. Ankara 'terörle mücadeleden' savunma sanayi yaptırımlarına uzanan bir dizi koşul öne sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'da önce Trump yönetimi ardından da Rusya tarafından durdurulmuş Suriye operasyonunun yeniden başlatılacağı açıklaması dikkatleri epeydir görece sakin Suriye cephesine çevirdi.Ankara İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini veto etmemek için ortaya sürdüğü koşullar arasında PYD/YPG'nin* de PKK gibi 'terör örgütü' sayılması yer alırken, Erdoğan ilk açıklamayı 24 Mayıs’ta kabine toplantısı ardından yaptı. "Güney sınırlarımız boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz" diyen Erdoğan TSK'nın hazırlıklar tamamlandığında operasyonların başlayacağını söyledi. Bu açıklama üzerine PYD/YPG'yi IŞİD'la savaşta 'değerli' bulan ABD yönetiminden Ankara'ya uyarılar gelmesi dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, böyle bir operasyonun bölgesel istikrarı daha da fazla zedeleyeceğini savundu. Biden yönetimi PYD-YPG tarafından kurulan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgeleri, Suriye’ye uygulanan Amerikan yatırım yasaklarının dışına çıkarmıştı.Diğer yandan bölgede Rusya Federasyonu da etkiliyken, Moskova'nın Ukrayna nedeniyle Ankara'ya 'geçit vereceği' iddiaları da havada uçuşuyor.Gelişmeleri araştırmacı yazar Emir Aşnas ile konuştuk.‘Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya üzerinden ABD ile pazarlık yaptığını iddia eden görüşlere katılıyorum’Emir Aşnas’a göre Rusya’nın Ukrayna’ya operasyon başlatması Suriye’de geri plana itilmesine yol açtığı şeklinde algılanıyor ve bunun Türkiye’ye verdiği bir cesaret var. Meselenin ‘sadece Suriye olmadığını’ düşünen Aşnas, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerinden ‘ABD ile pazarlık yaptığını’ belirtti. Aşnas, konunun iç politikayla da ilgili olduğunu dile getirerek, bir yandan Biden'dan bir telefon gelmesi beklentisi, diğer yandan da ‘Amerika emperyalizmine kafa tutan lider görüntüsü verme amacının’ da olabileceğine işaret etti:‘Ne ABD’nin ne de Rusya’nın yaklaşımında temel bir değişiklik yok’Suriye konusunda ne Amerika’nın ne de Rusya’nın yaklaşımında temel bir değişiklik görmediğini ve koşulların uygun olduğunu düşünmediğini belirten Aşnas, hükümetin, Ukrayna meselesi nedeniyle ‘bir fırsat doğar mı’ gibi yoklamaları olduğu görüşünde. Aşnas’a göre, ekonomiye bağlı olarak anketlerde Erdoğan'ın mevcut hükümetin ‘normal, serbest’ bir seçimde tekrar iktidara gelmesi mümkün görünmüyor. Hükümetin bu koşulları değiştirme çabası içinde olduğunu söyleyen Aşnas, Erdoğan’ın 'pazarlık arayışına’ işaret etti:‘Türkiye, Suriye’ye operasyon talebini dillendirirken bir ölçüde mülteciler meselesine dayandı’Ukrayna krizi süresince Rusya’nın Türkiye’ye ihtiyacının artmış olduğunu belirten Aşnas, Moskova'nın Ukrayna operasyonuna rağmen Suriye’den vazgeçmediğini anımsattı. Aşnas, aynı şekilde Amerikalıların da Türkiye’ye ihtiyaç duyduğu bir görünüm oluştuğunu vurgularken, Ankara'nın kendisine manevra alanı açıldığını düşünüyor olabileceğine dikkat çekti:'Suriyeli mülteciler konusu tamamen Suriye politikasıyla iç içe geçmiş durumda'Aşnas'a göre, Ankara'nın yeni operasyon ihtiyacının bir ölçüde de Türkiye içinde büyük tartışmalar yaratan sığınmacılarla da ilgisi bulunduğunu söyledi. Ancak Aşnas, '1 milyon sığınmacı yerleştirme' planının ne kadar uygulanabilir olduğunu sorgularken, sığınmacı krizinin tamamen Suriye politikasıyla iç içe geçtiğini anımsattı:*Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.

isveç

finlandiya

rusya

batı

suriye

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türkiye, isveç, finlandiya, abd, ukrayna krizi, rusya, ab, batı, terör, suriye, ypg/sdg