https://tr.sputniknews.com/20220525/turkiyenin-ilk-ticari-uydusu-plan-s-uzaya-firlatiliyor-1056680040.html

Türkiye'nin ilk ticari uydusu Plan-S, uzaya fırlatılıyor

Türkiye'nin ilk ticari uydusu Plan-S, uzaya fırlatılıyor

Türkiye'nin ilk ticari uydusu Plan-S, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan SpaceX firmasının Transporter 5 görevi kapsamında Falcon-9... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T21:46+0300

2022-05-25T21:46+0300

2022-05-25T21:52+0300

türkiye

uydu

yerli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056679976_34:0:526:277_1920x0_80_0_0_29179a8ed2f1582d4402267c9e78a0ba.png

Uzay teknolojilerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uydu servislerinin sağlanması amacıyla kurulan Plan-S, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan SpaceX firmasının Transporter 5 görevi kapsamında Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Plan-S Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, 2021 yılında yaptığı açıklamada, kendi üretim ve test altyapısına sahip özel bir uydu şirketi olarak temmuzda kurulduklarını, 2022'de SpaceX ile 3 test uydusunun fırlatılmasına ilişkin sözleşmeyi imzaladıklarını belirtmişti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uydu, yerli