https://tr.sputniknews.com/20220525/turkiyenin-ilk-ticari-uydusu-plan-s-uzaya-firlatiliyor-1056680040.html
Türkiye'nin ilk ticari uydusu Plan-S, uzaya fırlatılıyor
Türkiye'nin ilk ticari uydusu Plan-S, uzaya fırlatılıyor
Türkiye'nin ilk ticari uydusu Plan-S, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan SpaceX firmasının Transporter 5 görevi kapsamında Falcon-9... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T21:46+0300
2022-05-25T21:46+0300
2022-05-25T21:52+0300
türkiye
uydu
yerli
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Uzay teknolojilerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uydu servislerinin sağlanması amacıyla kurulan Plan-S, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan SpaceX firmasının Transporter 5 görevi kapsamında Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Plan-S Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, 2021 yılında yaptığı açıklamada, kendi üretim ve test altyapısına sahip özel bir uydu şirketi olarak temmuzda kurulduklarını, 2022'de SpaceX ile 3 test uydusunun fırlatılmasına ilişkin sözleşmeyi imzaladıklarını belirtmişti.
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uydu, yerli
Türkiye'nin ilk ticari uydusu Plan-S, uzaya fırlatılıyor
21:46 25.05.2022 (güncellendi: 21:52 25.05.2022) Abone ol
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Türkiye'nin ilk ticari uydusu Plan-S, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan SpaceX firmasının Transporter 5 görevi kapsamında Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatıldı.
Uzay teknolojilerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uydu servislerinin sağlanması amacıyla kurulan Plan-S, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan SpaceX firmasının Transporter 5 görevi kapsamında Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatıldı.
Plan-S Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, 2021 yılında yaptığı açıklamada, kendi üretim ve test altyapısına sahip özel bir uydu şirketi olarak temmuzda kurulduklarını, 2022'de SpaceX ile 3 test uydusunun fırlatılmasına ilişkin sözleşmeyi imzaladıklarını belirtmişti.