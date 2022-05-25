https://tr.sputniknews.com/20220525/uyusturucu-kacakciligindan-tutuklu-yargilanan-ali-osman-akat-tahliye-edildi-1056654550.html

Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi

Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi

Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla geçen aralık ayında tutuklanan Türk-Amerikan İşadamları Derneği Eski Başkanı Ali Osman Akat'ın cuma günü 'yurt dışına... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T07:02+0300

2022-05-25T07:02+0300

2022-05-25T07:03+0300

türkiye

ali osman akat

uyuşturucu

kaçakçılık

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Kolombiya’dan 'kozmetik ürün' adı altında uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla geçen aralık ayında tutuklanan Ali Osman Akat, yargılandığı davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde geçen cuma günü görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Osman Akat ve Süleyman Yekenkunrul getirildi. Tevfik Akan Atak ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar Sarra Chouıekh, Mustafa Güldiken ile Ali Karataş ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.'PANDEMİ DÖNEMİNDE HIZLI BİR YÜKSELİŞ GÖSTERDİM'Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Akat, "Akat soy ismini Türkiye Cumhuriyeti'nde duymayan bilmeyen yoktur" iddiasında bulunarak şunları söyledi: "Benim yaptığım kozmetik işi babadan, aileden gelen bir iş. Çocukluğumdan beri bildiğim, en iyi uzman olduğum konu kozmetik konusudur. Bunun dışında ek gelir elde edebilecek bir işe yüzlerce imkân olmasına rağmen girmedim. Pandemi döneminde hızlı bir yükseliş gösterdim. Türkiye'nin o dönemde en büyük ihracatını ben yaptım. Türkiye'deki diğer kişiler, 'Bu adam nasıl iş beceriyor' diye şaşırdılar. Otomatikman bilmediğim bir sürü düşmanım oluştu."'MALIN BOZUK OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE GERİ ALDIM'DHA'nın aktardığına göre, Osman Akat savunmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Libyalı bir müşterim benden tüy dökücü krem istedi. 35 bin dolarlık malının bozuk olduğunu söyledi. O ürünleri geri kabul ettim. Sonra bu adam her yerde benim güvenilir olduğumun reklamını yaptı. İhracatım belli, dünya çapında bilinirliğim, saygınlığım belli. Politikaya hiç karışmadım. Şu an da burada olmamın nedeni olan kişinin ortaya çıkarılmasını istiyorum. 5 aydır ailemden ve sosyal hayattan uzaktayım. Ben helal yoldan Allah'ın verdiği rızkı alıp haram karıştırmadan çoluğuma çocuğuma yediren biriyim. İddianamedeki hiçbir konunun benimle alakası yok. Beraatımı istiyorum."Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.AKAT'IN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİMahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Osman Akat'ın, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Heyet, diğer tutuklu sanıklar Süleyman Yekenkunrul ve Tevfik Akan Atak'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafının ortaya çıkması kamuoyunda geniş yankı uyandıran Akat'ın sahibi olduğu L'actone Holding'in Meclis'e temizlik kiti sattığı ortaya çıkmıştı.135 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, göndericisi Carlos Aguilar Calle olan Bogota (Kolombiya) - Panama City (Panama) - Cinninati (ABD) - Leipzeig (Almanya) rotasını izleyerek İstanbul'da alıcısı Süleyman Yekenkunrul olan bir kargo geldiği anlatıldı. Kargo içinde ticari değeri olmayan maden örnekleri olduğu belirtilen toplamda 115,8 kiloluk kargonun Leipzeig Havalimanı'nda Alman gümrük görevlilerince 20 Kasım 2021'de yapılan kontrollerde şüpheli olarak değerlendirildiği kaydedildi. Kriminal dairece yapılan incelemede de kargodaki toz maddelerin "kokain hidroklorür" olduğu ve yüzde 30.5 kokain içerdiği tespit edildi. İddianamede, el konulan uyuşturucu olduğu düşünülen brüt ağırlığı 110,8 kilo gelen koyu kahverengi renkte demir tozu ile karışık halde bulunan numunelerde kokaine rastlandığı vurgulanarak şüphelilerin suç tarihinde ele geçirilen uyuşturucu maddeleri yurt dışından Türkiye'ye sokarak suç işledikleri kaydedildi. İddianamede, şüpheliler Ali Osman Akat, Tevfik Akan Atak, Süleyman Yekenkunrul, Ali Karataş, Sarra Chouıekh ve Mustafa Güldiken hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthalatı Yapmak" suçundan 90 yıldan 135 yıla kadar hapis cezası talep edildi. (HABER MERKEZİ)

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ali osman akat, uyuşturucu, kaçakçılık