https://tr.sputniknews.com/20220525/uzay-ajansi-baskani-yildirim-turk-astronot-uzayda-1-hafta-deney-yapacak-1056655572.html

Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Türk astronot uzayda 1 hafta deney yapacak

Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Türk astronot uzayda 1 hafta deney yapacak

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, Türk astronotun seçilme ve uzaya gönderilme sürecine ilişkin, "Türk astronot uzayda bir hafta kalacak. Bir kadın ve bir... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T08:39+0300

2022-05-25T08:39+0300

2022-05-25T08:39+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir Türk vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz” sözleriyle duyurduğu Türkiye’nin uzay yolculuğunun detaylarını Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım açıkladı. Türkiye Gazetesi'ne konuşan Yıldırım, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu kapsamında hazırlıkların tamamlandığını belirterek “2023’te gidilecek. Bir kişi göndereceğiz ama İki kişi eğitim alacak. Hastalanır ya da herhangi bir şey olabilir o yüzden yedekli olacak. Bir kadın bir erkek gönderilecek. Eğitimde alınan sonuçlara göre bir kişi gidecek. Bizim bir tercihimiz olmayacak” dedi.'SpaceX götürecek'Bir ön eleme yaptıktan sonra isimlerin SpaceX’e bildirileceğini ifade eden Yıldırım “SpaceX’in şu anda kapsülü gidiyor ama NASA birçok firmaya astronot eğitimi konusunda yetki verdi. Biz de en avantajlı imkânları sağlayanla anlaştık. Henüz imzayı atmadık ama birkaç gün içerisinde imzayı da atacağız. NASA’nın kontrolünde olan bir süreçle gidilecek. Astronotumuzun, uluslararası uzay istasyonunda 1 hafta kalmasını hedefliyoruz” diye konuştu.Uzayda deneyYıldırım, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonundaki deneylerin nasıl tespit edileceğini de şöyle anlattı: "Bizim belirlemiş olduğumuz bazı kriterler var. TÜBİTAK, bu kriterler üzerinden 1 hafta içinde çağrıya çıkacak. Bu çağrı, bilim camiasına yapılacak. ‘Benim yer çekimsiz ortamda yapmak istediğim deney var’ iddiasında olanlar müracaat edebilecekler. Onlar arasından üç veya dördünü seçerek, gidecek olan uzay yolcumuza bunları orada yaptıracağız."Öte yandan, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu da DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, uzaya gidecek olan ilk Türk vatandaşı için toplam maliyetin yaklaşık 70 milyon dolar olacağını açıkladı.Aranan özelliklerSanayi ve Teknoloji Bakanlığı da, Türk uzay yolcusu için 45 yaşından küçükler, mühendislik, fen bilimleri, temel bilimler ve tıp fakültelerinden birini bitirmiş olanlar arasından seçim yapılacağını açıkladı. Ayrıca, boyu 149,5-190,5 santimetre arasında, vücut ağırlığı da 43-110 kilogram olan adayların başvuruları kabul edilecek. Başvuru yapacak olan kişilerde aranan diğer özelliklerden bazıları şöyle: Her iki gözde de yüzde 100 görme keskinliğine sahip olması, protez kullanmaması, vücudunda platin ya da vida bulunmaması, kalp ve damar sisteminde rahatsızlık bulunmaması, panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, kapalı alan korkusu olmaması.Görev süresi 10 yılAdaylar, test, tetkik ve muayeneden geçirildikten sonra İngilizce dil kabiliyetleri için mülakata alınacak. Tüm bu süreçlerin sonunda aday sayısı 2’ye düşürülecek. Seçilen iki aday 10 yıl boyunca Türk Uzay Ajansı veya TÜBİTAK bünyesinde de görev yapacak. Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonunun gerçekleştirilmesiyle Türkiye, uluslararası uzay istasyonunun altyapısından faydalanarak bilimsel deney yapma imkânına da kavuşacak.Başvuru adresini iki günde 2.7 milyon kişi ziyaret etti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk uzay yolcusu projesini resmî olarak başlattığına işaret ederek “Bu proje, geçen yıl Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda devreye aldığımız ve 10 kritik hedeften oluşan Millî Uzay Programı’mızın önemli bir aşamasını oluşturuyor. Projeyle, seçilecek bir Türk vatandaşını 2023’te bilimsel faaliyetler yürütmek üzere uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Bu prestijli misyon sayesinde Türkiye, uzaya vatandaşını gönderen nadir ülkeler arasında yer alacak” dedi. Varank, seçilecek bilim elçisinin Türkiye’nin gelecekteki millî kahramanlarından biri olacağını düşündüğünü belirterek “Bu proje kesinlikle tek seferlik bir uzay yolculuğu olarak düşünülmemeli. Biz Millî Uzay Programı ile ülkemizde yetkin bir uzay ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Başvurular hakkında da bilgi veren Varank “Başvuruları kabul etmek ve adayları süreç hakkında bilgilendirmek üzere bir internet sayfası oluşturduk. 23 Haziran saat 20.23’e kadar ‘www.uzaya.gov.tr’ adresinden başvuruları kabul edeceğiz. Cumhurbaşkanı’mız projeyi duyurduktan şu ana kadar sayfayı 2,7 milyon kişi ziyaret etti. 27 bin kişi de kayıt sayfasına giriş yaptı. Şu anda bütün şartları sağlayan ve başvurusunu tamamlayan kişi sayısı da 150” ifadesini kullandı.

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