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Uzaya gönderilen kebapla fotoğraf çektirme kuyruğu
Uzaya gönderilen kebapla fotoğraf çektirme kuyruğu
Adanalı kebapçının helyum balonuyla uzaya göndermeyi denediği ve denize düştükten sonra dükkanında sergilediği kebap ile vatandaşlar fotoğraf çektirmek için... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
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adana, kebap, uzay

Uzaya gönderilen kebapla fotoğraf çektirme kuyruğu

12:14 25.05.2022
© İHAAdanalı kebapçı, uzaya göndermeyi denediği kebabı iş yerinde sergiliyor
Adanalı kebapçı, uzaya göndermeyi denediği kebabı iş yerinde sergiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© İHA
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Adanalı kebapçının helyum balonuyla uzaya göndermeyi denediği ve denize düştükten sonra dükkanında sergilediği kebap ile vatandaşlar fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturuyor.
© İHAAdanalı kebapçı Yaşar Aydın, ‘İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü’ nedeniyle patentini aldığı ‘Boru Kebabı’nı helyum balonuyla uzaya yollamayı denedi. 38 kilometre gökyüzüne çıkan kebap, daha sonra Hatay’ın Dörtyol ilçesinde denize düştü. Başta Türkiye’deki birçok medya kuruluşunda yayınlanan haber, gördüğü ilgi ve beğeninin ardından uluslararası medyada da ilgi odağı haline geldi.
Adanalı kebapçı, uzaya göndermeyi denediği kebabı iş yerinde sergiliyor - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, ‘İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü’ nedeniyle patentini aldığı ‘Boru Kebabı’nı helyum balonuyla uzaya yollamayı denedi. 38 kilometre gökyüzüne çıkan kebap, daha sonra Hatay’ın Dörtyol ilçesinde denize düştü. Başta Türkiye’deki birçok medya kuruluşunda yayınlanan haber, gördüğü ilgi ve beğeninin ardından uluslararası medyada da ilgi odağı haline geldi.
© İHAYaşar Aydın, uzaya göndermeyi denediği kebabı dükkanının girişinde sergiliyor. Kebap yemek için iş yerine gelen vatandaşlar ise stratosfere çıkan kebap ve Yaşar Aydın ile fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturuyor.
Adanalı kebapçı, uzaya göndermeyi denediği kebabı iş yerinde sergiliyor - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Yaşar Aydın, uzaya göndermeyi denediği kebabı dükkanının girişinde sergiliyor. Kebap yemek için iş yerine gelen vatandaşlar ise stratosfere çıkan kebap ve Yaşar Aydın ile fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturuyor.
© İHATürkiye ve dünyanın birçok şehrinden insanların gelip kebap ile fotoğraf çektirdiğini söyleyen Yaşar Aydın, “İnsanlar Türkiye’nin her ilinden ve yurt dışından gelerek burada kebap ile fotoğraf çektiriyor. Adana’ya bir nebze de olsa katkı sağladıysak ne mutlu bize. Bu sadece bana ait bir reklam değil, Adana’nın da reklamı. Bizi daha çok mutlu ediyor. Adana Kebabını tanıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Adanalı kebapçı, uzaya göndermeyi denediği kebabı iş yerinde sergiliyor - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Türkiye ve dünyanın birçok şehrinden insanların gelip kebap ile fotoğraf çektirdiğini söyleyen Yaşar Aydın, “İnsanlar Türkiye’nin her ilinden ve yurt dışından gelerek burada kebap ile fotoğraf çektiriyor. Adana’ya bir nebze de olsa katkı sağladıysak ne mutlu bize. Bu sadece bana ait bir reklam değil, Adana’nın da reklamı. Bizi daha çok mutlu ediyor. Adana Kebabını tanıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
© ELİF AYŞENUR BAY - UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW628038Adana’nın reklamını en iyi şekilde yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini aktaran Aydın, “Bu ilde ekmek yiyoruz. Allah’ın izniyle tanıtımlar devam edecek. Şu an Adana Kebap zirvede. Dünyada bu kadar ilgi gören bir haber ben görmedim. Hala bugün bile yurt dışından bana haber linki atanlar var. Gururlanıyorum, hoşuma gidiyor. İnsan bazı şeyleri kendiliğinden düşünüp, yapmalı. Her zaman ilkleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.
Adanalı kebapçı, uzaya göndermeyi denediği kebabı iş yerinde sergiliyor - Sputnik Türkiye
4/5
© ELİF AYŞENUR BAY - UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW628038
Adana’nın reklamını en iyi şekilde yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini aktaran Aydın, “Bu ilde ekmek yiyoruz. Allah’ın izniyle tanıtımlar devam edecek. Şu an Adana Kebap zirvede. Dünyada bu kadar ilgi gören bir haber ben görmedim. Hala bugün bile yurt dışından bana haber linki atanlar var. Gururlanıyorum, hoşuma gidiyor. İnsan bazı şeyleri kendiliğinden düşünüp, yapmalı. Her zaman ilkleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.
© İHAAdana’nın reklamını en iyi şekilde yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini aktaran Aydın, “Bu ilde ekmek yiyoruz. Allah’ın izniyle tanıtımlar devam edecek. Şu an Adana Kebap zirvede. Dünyada bu kadar ilgi gören bir haber ben görmedim. Hala bugün bile yurt dışından bana haber linki atanlar var. Gururlanıyorum, hoşuma gidiyor. İnsan bazı şeyleri kendiliğinden düşünüp, yapmalı. Her zaman ilkleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.
Adanalı kebapçı, uzaya göndermeyi denediği kebabı iş yerinde sergiliyor - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Adana’nın reklamını en iyi şekilde yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini aktaran Aydın, “Bu ilde ekmek yiyoruz. Allah’ın izniyle tanıtımlar devam edecek. Şu an Adana Kebap zirvede. Dünyada bu kadar ilgi gören bir haber ben görmedim. Hala bugün bile yurt dışından bana haber linki atanlar var. Gururlanıyorum, hoşuma gidiyor. İnsan bazı şeyleri kendiliğinden düşünüp, yapmalı. Her zaman ilkleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.
1/5
© İHA
Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, ‘İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü’ nedeniyle patentini aldığı ‘Boru Kebabı’nı helyum balonuyla uzaya yollamayı denedi. 38 kilometre gökyüzüne çıkan kebap, daha sonra Hatay’ın Dörtyol ilçesinde denize düştü. Başta Türkiye’deki birçok medya kuruluşunda yayınlanan haber, gördüğü ilgi ve beğeninin ardından uluslararası medyada da ilgi odağı haline geldi.
2/5
© İHA
Yaşar Aydın, uzaya göndermeyi denediği kebabı dükkanının girişinde sergiliyor. Kebap yemek için iş yerine gelen vatandaşlar ise stratosfere çıkan kebap ve Yaşar Aydın ile fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturuyor.
3/5
© İHA
Türkiye ve dünyanın birçok şehrinden insanların gelip kebap ile fotoğraf çektirdiğini söyleyen Yaşar Aydın, “İnsanlar Türkiye’nin her ilinden ve yurt dışından gelerek burada kebap ile fotoğraf çektiriyor. Adana’ya bir nebze de olsa katkı sağladıysak ne mutlu bize. Bu sadece bana ait bir reklam değil, Adana’nın da reklamı. Bizi daha çok mutlu ediyor. Adana Kebabını tanıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
4/5
© ELİF AYŞENUR BAY - UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW628038
Adana’nın reklamını en iyi şekilde yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini aktaran Aydın, “Bu ilde ekmek yiyoruz. Allah’ın izniyle tanıtımlar devam edecek. Şu an Adana Kebap zirvede. Dünyada bu kadar ilgi gören bir haber ben görmedim. Hala bugün bile yurt dışından bana haber linki atanlar var. Gururlanıyorum, hoşuma gidiyor. İnsan bazı şeyleri kendiliğinden düşünüp, yapmalı. Her zaman ilkleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.
5/5
© İHA
Adana’nın reklamını en iyi şekilde yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini aktaran Aydın, “Bu ilde ekmek yiyoruz. Allah’ın izniyle tanıtımlar devam edecek. Şu an Adana Kebap zirvede. Dünyada bu kadar ilgi gören bir haber ben görmedim. Hala bugün bile yurt dışından bana haber linki atanlar var. Gururlanıyorum, hoşuma gidiyor. İnsan bazı şeyleri kendiliğinden düşünüp, yapmalı. Her zaman ilkleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.
uzaya kebap gönderildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
YAŞAM
Adana'dan uzaya kebap yollama denemesi: Stratosfer tabakasında patlayan kebap Hatay’da denize düştü
12 Nisan, 13:24
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