Uzaya gönderilen kebapla fotoğraf çektirme kuyruğu

© İHA Türkiye ve dünyanın birçok şehrinden insanların gelip kebap ile fotoğraf çektirdiğini söyleyen Yaşar Aydın, “İnsanlar Türkiye’nin her ilinden ve yurt dışından gelerek burada kebap ile fotoğraf çektiriyor. Adana’ya bir nebze de olsa katkı sağladıysak ne mutlu bize. Bu sadece bana ait bir reklam değil, Adana’nın da reklamı. Bizi daha çok mutlu ediyor. Adana Kebabını tanıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.