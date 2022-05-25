https://tr.sputniknews.com/20220525/vedat-milor-ayasofyanin-kapisi-mi-yoksa-duvarlari-mi-hangisi-daha-iyi-olur-1056670376.html

Vedat Milor: Ayasofya’nın kapısı mı yoksa duvarları mı, hangisi daha iyi olur?

Vedat Milor: Ayasofya’nın kapısı mı yoksa duvarları mı, hangisi daha iyi olur?

Yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor, Ayasofya ziyaretçilerinin duvarları kazıyıp tozları götürmelerini mizahi bir dil ile eleştirdi. Milor paylaşımında... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T16:07+0300

2022-05-25T16:07+0300

2022-05-25T16:08+0300

yaşam

vedat milor

ayasofya

ayasofya-i kebir cami-i şerif

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Ayasofya'da ziyaretçilerin kapıdan parça koparıp yedikleri iddiasından sonra duvarları kazıyıp tozları götürmeleri tepkiye neden oldu.Geçtiğimiz Nisan’da Ayasofya’nın İmparator Kapısı’ndan parça koparılarak yenildiği iddiasından sonra bu kez de, duvarları kazıyıp çıkan tozları poşete dolduran bir kişinin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Tarihi yapıya yönelik hoyratlığa karşı tedbir alınmasını isteyen uzmanlar, Ayasofya’ya girişlere sınırlama getirilmesi gerektiğini vurgularken, Vedat Milor konuyla ilgili mizahi bir paylaşımda bulundu.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Milor, "Ayasofya’nın kapısı mı yoksa duvarları mı? Hangisi daha iyi olur? Sabırsızlıkla beklediğiniz değerlendirmem bu haftasonu yayımlanacak köşe yazımda" dedi.

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vedat milor, ayasofya, ayasofya-i kebir cami-i şerif