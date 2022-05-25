https://tr.sputniknews.com/20220525/vedat-milor-ayasofyanin-kapisi-mi-yoksa-duvarlari-mi-hangisi-daha-iyi-olur-1056670376.html
Vedat Milor: Ayasofya’nın kapısı mı yoksa duvarları mı, hangisi daha iyi olur?
Vedat Milor: Ayasofya’nın kapısı mı yoksa duvarları mı, hangisi daha iyi olur?
Yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor, Ayasofya ziyaretçilerinin duvarları kazıyıp tozları götürmelerini mizahi bir dil ile eleştirdi. Milor paylaşımında... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T16:07+0300
2022-05-25T16:07+0300
2022-05-25T16:08+0300
yaşam
vedat milor
ayasofya
ayasofya-i kebir cami-i şerif
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104003/18/1040031896_3:0:1203:675_1920x0_80_0_0_319e08805bb4e4a7e8b4b5a2f8806592.jpg
Ayasofya'da ziyaretçilerin kapıdan parça koparıp yedikleri iddiasından sonra duvarları kazıyıp tozları götürmeleri tepkiye neden oldu.Geçtiğimiz Nisan’da Ayasofya’nın İmparator Kapısı’ndan parça koparılarak yenildiği iddiasından sonra bu kez de, duvarları kazıyıp çıkan tozları poşete dolduran bir kişinin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Tarihi yapıya yönelik hoyratlığa karşı tedbir alınmasını isteyen uzmanlar, Ayasofya’ya girişlere sınırlama getirilmesi gerektiğini vurgularken, Vedat Milor konuyla ilgili mizahi bir paylaşımda bulundu.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Milor, "Ayasofya’nın kapısı mı yoksa duvarları mı? Hangisi daha iyi olur? Sabırsızlıkla beklediğiniz değerlendirmem bu haftasonu yayımlanacak köşe yazımda" dedi.
ayasofya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104003/18/1040031896_153:0:1053:675_1920x0_80_0_0_cd73f189f78379cbc8676eaa5a0307c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vedat milor, ayasofya, ayasofya-i kebir cami-i şerif
Vedat Milor: Ayasofya’nın kapısı mı yoksa duvarları mı, hangisi daha iyi olur?
16:07 25.05.2022 (güncellendi: 16:08 25.05.2022) Abone ol
Yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor, Ayasofya ziyaretçilerinin duvarları kazıyıp tozları götürmelerini mizahi bir dil ile eleştirdi. Milor paylaşımında, "Ayasofya’nın kapısı mı yoksa duvarları mı? Hangisi daha iyi olur? Sabırsızlıkla beklediğiniz değerlendirmem bu haftasonu yayımlanacak köşe yazımda" dedi.
Ayasofya'da ziyaretçilerin kapıdan parça koparıp yedikleri iddiasından sonra duvarları kazıyıp tozları götürmeleri tepkiye neden oldu.
Geçtiğimiz Nisan’da Ayasofya’nın İmparator Kapısı’ndan parça koparılarak yenildiği iddiasından sonra bu kez de, duvarları kazıyıp çıkan tozları poşete dolduran bir kişinin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
Tarihi yapıya yönelik hoyratlığa karşı tedbir alınmasını isteyen uzmanlar, Ayasofya’ya girişlere sınırlama getirilmesi gerektiğini vurgularken, Vedat Milor konuyla ilgili mizahi bir paylaşımda bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Milor, "Ayasofya’nın kapısı mı yoksa duvarları mı? Hangisi daha iyi olur? Sabırsızlıkla beklediğiniz değerlendirmem bu haftasonu yayımlanacak köşe yazımda" dedi.