CANLI Von der Leyen: Gelecek AB zirvesinde Rus petrolüne ambargo anlaşması imzalanması şansı yok

Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Rusya Savunma Bakanlığı, Şubat ayından beri, harekatın başlangıcından bu yana, Rus kuvvetlerinin 177 Ukrayna savaş uçağı, 990 İHA, 3.226 tank ve diğer zırhlı araçları, 421 roketatar ve diğer birçok askeri teçhizatı imha ettiğini açıkladı.
06:39 25.05.2022
'Zaporijya Bölgesi, Rusya'nın bir parçası olmalı'
Bölgenin askeri-sivil yönetiminin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Sputnik'e verdiği demeçte, "Zaporijya Bölgesi, Ukraynalı milliyetçilerden tamamen özgürleştikten sonra Rusya'nın bir parçası olma yolunda ilerleyecek" dedi.
"Zaporijya Bölgesi için tek bir gelecek olabilir - Rusya'nın bir parçası olmalı, Rusya Federasyonu'nun tam teşekküllü bir kurucu varlığı haline gelmeli. Gri bölgelere ihtiyacımız yok, Zaporijya Halk Cumhuriyeti'ne ihtiyacımız yok. Yüzlerce yıldır olduğu gibi, Rusya'nın bir parçası olmak istiyoruz"
Rogov daha önce, bölgede hem grivna hem de ruble olmak üzere 2 para birimi kullanılacağını duyurmuştu.
06:34 25.05.2022
ABD, Rusya için borç ödeme muafiyeti lisansını yenilemeyecek
ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rusya'nın Amerikan bankaları aracılığıyla borçlularına ödeme yapmaya devam etmesine izin verecek lisansı yenilemeyi iptal ettiğini söyledi.
ABD Hazine Bakanlığı, bankalara Rusya'dan herhangi bir tahvil ödemesini işleme alma lisansını 25 Mayıs gece yarısı sona erdirecek.
06:25 25.05.2022
Von der Leyen, bir sonraki AB zirvesinde Rus petrol ambargosu anlaşması imzalanma şansının olmadığını söyledi
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Salı günü, Mayıs sonunda yapılacak AB zirvesinde Rus petrolüne ambargo konulu bir anlaşmaya varma olasılığını dışladı.
Bu konuda 'boş bir beklenti' yaratmak istemediğini belirten Von der Leyen, Politico'ya yapığı açıklamada şöyle konuştu:
"Bunun Avrupa Konseyi'nde çözülmesi uygun bir konu olmadığını düşünüyorum çünkü tartıştığımız konu çok teknik. Boru hattıyla alternatif arza ihtiyaç duyan denize kıyısı olmayan ülkelerden bahsediyoruz. boru hatları, arzı artırmak ve güncellenmesi gereken rafineriler, yatırım ve yenilenebilir enerjiden bahsediyoruz."
Mayıs ayının başlarında, von der Leyen Rusya'ya karşı altıncı yaptırım paketini sunmuştu. Pakette, Rus petrol ithalatını yasaklanması maddesi de yer alıyordu. Paketin yürürlüğe girmesi için tüm üye ülkeler tarafından oybirliğiyle onaylanması gerekiyor, ancak üyeler Macaristan ve Slovakya'dan gelen itirazlar nedeniyle hala bir anlaşmaya varamadı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban daha önce Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne olası ambargosunu Budapeşte için "atom bombasıyla eşdeğer" olarak nitelendirmiş ve Macaristan'ın enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için beş yıla ihtiyacı olduğunu söylemişti.
06:20 25.05.2022
Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi kapsamında bu ülkeye ‘NATO kalibreli’ 20 bin top mermisi göndereceklerini açıkladı. Ayrıca Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti.
Dolar karşısında güçlenmeye devam eden Rus rublesi, son 4 yıldaki en güçlü konumuna yükseldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yaptırımlara rağmen tüm dünya ülkeleriyle ekonomik işbirliğine açık kalmayı planladığını, ayrıca ilgilenen ülkelerle etkileşimi genişleteceğini söyledi.
Polonya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan gelen sığınmacıların sayısında düşüş ve ülkeye geri dönenlerin sayısında artış kaydedildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki özel askeri harekatın Batı'nın yaptırımlarına ve Kiev'e sunduğu askeri yardımlara rağmen devam edeceğini vurguladı.