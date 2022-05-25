CANLI Von der Leyen: Gelecek AB zirvesinde Rus petrolüne ambargo anlaşması imzalanması şansı yok

Von der Leyen, bir sonraki AB zirvesinde Rus petrol ambargosu anlaşması imzalanma şansının olmadığını söyledi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Salı günü, Mayıs sonunda yapılacak AB zirvesinde Rus petrolüne ambargo konulu bir anlaşmaya varma olasılığını dışladı.

Bu konuda 'boş bir beklenti' yaratmak istemediğini belirten Von der Leyen, Politico'ya yapığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bunun Avrupa Konseyi'nde çözülmesi uygun bir konu olmadığını düşünüyorum çünkü tartıştığımız konu çok teknik. Boru hattıyla alternatif arza ihtiyaç duyan denize kıyısı olmayan ülkelerden bahsediyoruz. boru hatları, arzı artırmak ve güncellenmesi gereken rafineriler, yatırım ve yenilenebilir enerjiden bahsediyoruz."

Mayıs ayının başlarında, von der Leyen Rusya'ya karşı altıncı yaptırım paketini sunmuştu. Pakette, Rus petrol ithalatını yasaklanması maddesi de yer alıyordu. Paketin yürürlüğe girmesi için tüm üye ülkeler tarafından oybirliğiyle onaylanması gerekiyor, ancak üyeler Macaristan ve Slovakya'dan gelen itirazlar nedeniyle hala bir anlaşmaya varamadı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban daha önce Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne olası ambargosunu Budapeşte için "atom bombasıyla eşdeğer" olarak nitelendirmiş ve Macaristan'ın enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için beş yıla ihtiyacı olduğunu söylemişti.