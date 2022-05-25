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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220525/vucic-rusyaya-yonelik-yaptirim-uygulamamiz--su-anda-mumkun-degil-1056683275.html
Vucic: Rusya’ya yönelik yaptırım uygulamamız şu anda mümkün değil
Vucic: Rusya’ya yönelik yaptırım uygulamamız şu anda mümkün değil
Sırbistan Devlet Başkanı Vucic, ülkesinin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmasının şu anda mümkün olmadığını söyledi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T23:10+0300
2022-05-25T23:10+0300
ukrayna krizi
aleksandr vucic
rusya
yaptırım
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Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, ülkesinin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmasının şu anda mümkün olmadığını belirterek, “Gelecek belirsiz” dedi.Davos’taki foruma katılan Vucic, Sırp ulusal televizyonunun, Sırbistan’ın Batı’nın Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlara katılıp katılmayacağı sorusuna, “Şu anda böyle bir imkan yok. Gelecekte ise ne olacağını, bu yaşamın bize ne getireceğini ve her şeyin nasıl bir şekil alacağını ben bilmiyorum. Ben, yemin edip sonra yemini bozanlardan değilim” dedi.
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aleksandr vucic, rusya, yaptırım

Vucic: Rusya’ya yönelik yaptırım uygulamamız şu anda mümkün değil

23:10 25.05.2022
© SputnikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
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Sırbistan Devlet Başkanı Vucic, ülkesinin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmasının şu anda mümkün olmadığını söyledi.
Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, ülkesinin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmasının şu anda mümkün olmadığını belirterek, “Gelecek belirsiz” dedi.
Davos’taki foruma katılan Vucic, Sırp ulusal televizyonunun, Sırbistan’ın Batı’nın Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlara katılıp katılmayacağı sorusuna, “Şu anda böyle bir imkan yok. Gelecekte ise ne olacağını, bu yaşamın bize ne getireceğini ve her şeyin nasıl bir şekil alacağını ben bilmiyorum. Ben, yemin edip sonra yemini bozanlardan değilim” dedi.
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