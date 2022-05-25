https://tr.sputniknews.com/20220525/vucic-rusyaya-yonelik-yaptirim-uygulamamiz--su-anda-mumkun-degil-1056683275.html

Vucic: Rusya’ya yönelik yaptırım uygulamamız şu anda mümkün değil

Vucic: Rusya’ya yönelik yaptırım uygulamamız şu anda mümkün değil

Sırbistan Devlet Başkanı Vucic, ülkesinin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmasının şu anda mümkün olmadığını söyledi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T23:10+0300

2022-05-25T23:10+0300

2022-05-25T23:10+0300

ukrayna krizi

aleksandr vucic

rusya

yaptırım

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Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, ülkesinin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmasının şu anda mümkün olmadığını belirterek, “Gelecek belirsiz” dedi.Davos’taki foruma katılan Vucic, Sırp ulusal televizyonunun, Sırbistan’ın Batı’nın Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlara katılıp katılmayacağı sorusuna, “Şu anda böyle bir imkan yok. Gelecekte ise ne olacağını, bu yaşamın bize ne getireceğini ve her şeyin nasıl bir şekil alacağını ben bilmiyorum. Ben, yemin edip sonra yemini bozanlardan değilim” dedi.

rusya

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aleksandr vucic, rusya, yaptırım