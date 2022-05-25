https://tr.sputniknews.com/20220525/yilbasindan-bu-yana-icra-dosya-sayisi-1-milyon-artti-1056655000.html

Yılbaşından bu yana icra dosya sayısı 1 milyon arttı

Yılbaşından bu yana icra dosya sayısı 1 milyon arttı

Borç ödemelerindeki sıkıntı, icra iflas istatistiklerine de yansıdı. İcra dosyalarının sayısı 24 Mayıs itibariyle 23,5 milyona yükseldi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T07:45+0300

2022-05-25T07:45+0300

2022-05-25T07:45+0300

ekonomi

icra

dosya

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Pandemi döneminin getirdiği ekonomik sıkıntılara, kur krizinin de eklenmesiyle gerek ticari ilişkiler kaynaklı gerekse bireysel borçların ödeme güçlüğünde tahribata yol açtı. Borç ödemelerinde yaşanan sıkıntı, icra iflas istatistiklerine de yansıdı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, mahkemelerdeki icra dosyası sayısı 24 Mayıs 2022 itibarıyla önceki 2021 yılı sonuna göre 926 bin artarak 23 milyon 497 bine yükseldi. Adalet Bakanlığı verilerine göre, pandemi kısıtlamalarının yaşandığı ve icra işlemlerine sınırlama getirilen dönemler dışında mahkemelerdeki icra dosyalarında ciddi artışlar yaşandı. 2017 yılı sonunda 15 milyon 846 bin olan icra dosyası sayısı, 2018 sonunda 2 milyon 834 bin adet artarak 18 milyon 680 bine çıktı. 2019 sonunda 20 milyon 312 bine yükselen icra dosyası sayısı 2020 yılı sonuna gelindiğinde 22 milyon 196 bine çıktı.Cumhurbaşkanı kararı ile icra işlemleri durdurulmuştu2020 yılı Mart ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında nafaka alacaklarına yönelik olanlar dışında tüm icra iflas takipleri durdurulmuştu. Daha sonra bir süre daha uzatılan yasaklar, normalleşme süreciyle birlikte kaldırılmıştı. İcra yasağının kaldırılmasıyla birlikte mahkemelerdeki icra dosyası sayısı da yeniden tırmanışa geçti. 2021 sonunda 22 milyon 571 bine çıkan icra dosyası sayısı 24 Mayıs 2022 itibarıyla, yani yılbaşından bugüne yaklaşık 1 milyon artarak 23 milyon 497 bin 126’ya ulaştı.

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icra, dosya