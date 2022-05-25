https://tr.sputniknews.com/20220525/zeki-basesgioglu-tarafindan-1958-yilinda-kurulan-zeki-triko-icradan-satildi-1056676864.html

Zeki Başeskioğlu tarafından 1958 yılında kurulan Zeki Triko icradan satıldı

Zeki Başeskioğlu tarafından 1958 yılında kurulan Zeki Triko icradan satıldı

Ünlü mayo üreticisi Zeki Triko markalarının icradan satıldığı öğrenildi. İşadamı Zeki Başeskioğlu tarafından 1958 yılında kurulan Zeki Triko, son yıllarda... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T19:57+0300

2022-05-25T19:57+0300

2022-05-25T20:05+0300

ekonomi

zeki triko

icra

satılık

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Faaliyetlerine geçtiğimiz yıl son veren Zeki Triko'ya ait markalar, alacaklılar tarafından icradan satışa çıkarıldı. Zeki Triko markalarının satışının, Aralık 2021 tarihinde İstanbul 13. İcra Dairesi tarafından gerçekleştiği öğrenildi. Demirören Haber Ajansı'nda yer alan habere göre markayı Antalya merkezli bir turizm firmasının aldığı ve üretime başladığı belirtildi.Mayo üretimi ile birlikte top modeller ile çalışan Zeki Triko, aralarında Cindy Crawford, Claduia Schiffer, Heidi Klum, Naomi Campbell, Adriana Lima, Alessandra Ambrossio, Doutzen Kroes ve günümüzün ünlü modelleri Gigi ve Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid'in de olduğu dünyaca ünlü mankenler ile çekimler ve defileler düzenlemişti.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zeki triko, icra, satılık