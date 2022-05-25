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https://tr.sputniknews.com/20220525/zeki-basesgioglu-tarafindan-1958-yilinda-kurulan-zeki-triko-icradan-satildi-1056676864.html
Zeki Başeskioğlu tarafından 1958 yılında kurulan Zeki Triko icradan satıldı
Zeki Başeskioğlu tarafından 1958 yılında kurulan Zeki Triko icradan satıldı
Ünlü mayo üreticisi Zeki Triko markalarının icradan satıldığı öğrenildi. İşadamı Zeki Başeskioğlu tarafından 1958 yılında kurulan Zeki Triko, son yıllarda... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T19:57+0300
2022-05-25T20:05+0300
ekonomi
zeki triko
icra
satılık
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Faaliyetlerine geçtiğimiz yıl son veren Zeki Triko'ya ait markalar, alacaklılar tarafından icradan satışa çıkarıldı. Zeki Triko markalarının satışının, Aralık 2021 tarihinde İstanbul 13. İcra Dairesi tarafından gerçekleştiği öğrenildi. Demirören Haber Ajansı'nda yer alan habere göre markayı Antalya merkezli bir turizm firmasının aldığı ve üretime başladığı belirtildi.Mayo üretimi ile birlikte top modeller ile çalışan Zeki Triko, aralarında Cindy Crawford, Claduia Schiffer, Heidi Klum, Naomi Campbell, Adriana Lima, Alessandra Ambrossio, Doutzen Kroes ve günümüzün ünlü modelleri Gigi ve Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid'in de olduğu dünyaca ünlü mankenler ile çekimler ve defileler düzenlemişti.
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zeki triko, icra, satılık

Zeki Başeskioğlu tarafından 1958 yılında kurulan Zeki Triko icradan satıldı

19:57 25.05.2022 (güncellendi: 20:05 25.05.2022)
© Twitterİcra - dosya
İcra - dosya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
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Ünlü mayo üreticisi Zeki Triko markalarının icradan satıldığı öğrenildi. İşadamı Zeki Başeskioğlu tarafından 1958 yılında kurulan Zeki Triko, son yıllarda ekonomik sorunlar yaşıyordu.
Faaliyetlerine geçtiğimiz yıl son veren Zeki Triko'ya ait markalar, alacaklılar tarafından icradan satışa çıkarıldı.
Zeki Triko markalarının satışının, Aralık 2021 tarihinde İstanbul 13. İcra Dairesi tarafından gerçekleştiği öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı'nda yer alan habere göre markayı Antalya merkezli bir turizm firmasının aldığı ve üretime başladığı belirtildi.
Mayo üretimi ile birlikte top modeller ile çalışan Zeki Triko, aralarında Cindy Crawford, Claduia Schiffer, Heidi Klum, Naomi Campbell, Adriana Lima, Alessandra Ambrossio, Doutzen Kroes ve günümüzün ünlü modelleri Gigi ve Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid'in de olduğu dünyaca ünlü mankenler ile çekimler ve defileler düzenlemişti.
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