https://tr.sputniknews.com/20220526/16-ilde-musilaj-operasyonu-315-kisi-icin-gozalti-karari-1056691316.html

16 ilde 'müsilaj operasyonu': 315 kişi için gözaltı kararı

16 ilde 'müsilaj operasyonu': 315 kişi için gözaltı kararı

Turizm sezonu öncesi sahil kentlerindeki mafya tipi yapılanmalar için 16 ilde 'müsilaj operasyonu' başlatıldı. 17 suç grubundaki 315 kişi için gözaltı kararı... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T08:13+0300

2022-05-26T08:13+0300

2022-05-26T08:27+0300

operasyon

türkiye

turizm

müsilaj

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Mafya tipi organize suç örgütlerine göz açtırmayan KOM ekipleri turizm sezonu öncesi sahil şeridindeki illerde operasyonlarını artırdı. Turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştırdıkları, devlet büyüklerinin adını kullanmak suretiyle şahısları dolandırdıkları, karşı çıkanları tehdit ettikleri, suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan organize suç örgütleri tespit edildi.Bu tespitlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusundaKOM ekipleri harekete geçti. Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak olmak üzere 16 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı 13 organize suç örgütü (ulusal suç örgütleri ile bağlantılı suç örgütlerinin de aralarında bulunduğu yerel suç örgütleri) ve suç örgütü kapsamında aranan şahıslar ile bu organize suç örgütlerine ruhsatsız silah temini sağlayan 17 suç grubu hakkında toplam 315 şüpheli şahsa yönelik 'MÜSİLAJ' kod adlı operasyon başlatıldı.Operasyon kapsamında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Yağma, Tefecilik, Tehdit suçlarını ve söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik gözaltına alma işlemleri devam ediyor.Geçen yıl Sahil Rüzgarı 1,2 ve Tırpan Operasyonu YapılmıştıKOM ekiplerince geçen yıl turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerinde ve turistik diğer şehirleri kapsayan 8 ilde eş zamanlı Sahil Rüzgarı, yine geçen yıl 9 ilde Sahil Rüzgarı- 2 ve 30 ilde TIRPAN kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirilmişti.

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operasyon, turizm, müsilaj