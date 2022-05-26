https://tr.sputniknews.com/20220526/4-ilde-bazi-alanlar-orman-sinirlari-disina-cikartildi-1056687283.html
4 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
4 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
Düzce, Manisa, Bilecik ve Mersin'deki bazı alanlar Cumhurbaşkanı kararıyla orman sınırları dışına çıkartıldı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T02:13+0300
2022-05-26T02:13+0300
2022-05-26T02:21+0300
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bilecik
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resmi gazete
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Selamlar köyü, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Uzunburun mahallesi, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyü ve Mersin'in Mut ilçesine bağlı Barabanlı-Meydan mahallesinde krokileri ile sınır ve koordinatları belirtilen alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.
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mersin, manisa, bilecik, düzce, resmi gazete
4 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
02:13 26.05.2022 (güncellendi: 02:21 26.05.2022) Abone ol
Düzce, Manisa, Bilecik ve Mersin'deki bazı alanlar Cumhurbaşkanı kararıyla orman sınırları dışına çıkartıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Selamlar köyü, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Uzunburun mahallesi, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyü ve Mersin'in Mut ilçesine bağlı Barabanlı-Meydan mahallesinde krokileri ile sınır ve koordinatları belirtilen alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.
Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.