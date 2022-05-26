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4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı darbetti
4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı darbetti
Pendik’te bir vatandaş simit almak için girdiği fırında, simit fiyatının 4 lira olduğunu duyunca işletme sahibini yumruklarla saldırarak darbetti. İşletme... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-26T12:26+0300
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İstanbul Pendik’te hizmet veren bir fırında iddiaya göre, müşteri olarak gelen bir vatandaş aldığı simidin fiyatının 4 lira olduğunu duyunca işletme sahibi Recep Diçer ile tartışmaya başladı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Simit fiyatının yüksek olduğunu belirterek tezgah arkasına geçen vatandaş, Diçer’e defalarca yumruk attı. Aldığı darbeler sonrası işletme sahibi Recep Diçer yere yığıldı. Olay, fırın personelinin araya girmesiyle son buldu.'Aşağıdaki fırında 3 lira sizde neden 4 lira’Fırıncının ağabeyi Erkan Diçer, “Müşteri simit almak için fırınımıza geliyor. Simit fiyatının 4 lira olduğunu duyunca ‘aşağıdaki fırında 3 lira sizde neden 4 lira’ diyerek abimle tartışmaya başlıyor. Müşteri hakaretler savurmaya başlıyor ve tezgahın arkasına geçerek abime yumruklarla saldırıyor. Bu adamların sokakta gezmemesi lazım. Şimdi de bizi tehdit ediyor” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220523/hastaneden-kendisiyle-donmek-istemeyen-kizini-dovup-saglik-calisanlarina-saldirdi-1056609383.html
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türkiye, istanbul, simit

4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı darbetti

12:24 26.05.2022 (güncellendi: 12:26 26.05.2022)
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - ELYESA KARATEPE - ONUR HAMZAOĞLUPendik’te 4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı darbetti
Pendik’te 4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı darbetti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - ELYESA KARATEPE - ONUR HAMZAOĞLU
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Pendik’te bir vatandaş simit almak için girdiği fırında, simit fiyatının 4 lira olduğunu duyunca işletme sahibini yumruklarla saldırarak darbetti. İşletme sahibi, aldığı darbeler sonrası yere yığıldı. Yaşanan o anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Pendik’te hizmet veren bir fırında iddiaya göre, müşteri olarak gelen bir vatandaş aldığı simidin fiyatının 4 lira olduğunu duyunca işletme sahibi Recep Diçer ile tartışmaya başladı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Simit fiyatının yüksek olduğunu belirterek tezgah arkasına geçen vatandaş, Diçer’e defalarca yumruk attı. Aldığı darbeler sonrası işletme sahibi Recep Diçer yere yığıldı. Olay, fırın personelinin araya girmesiyle son buldu.

'Aşağıdaki fırında 3 lira sizde neden 4 lira’

Fırıncının ağabeyi Erkan Diçer, “Müşteri simit almak için fırınımıza geliyor. Simit fiyatının 4 lira olduğunu duyunca ‘aşağıdaki fırında 3 lira sizde neden 4 lira’ diyerek abimle tartışmaya başlıyor. Müşteri hakaretler savurmaya başlıyor ve tezgahın arkasına geçerek abime yumruklarla saldırıyor. Bu adamların sokakta gezmemesi lazım. Şimdi de bizi tehdit ediyor” diye konuştu.
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