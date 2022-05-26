https://tr.sputniknews.com/20220526/4-liralik-simidi-pahali-buldu-firinciyi-darbetti-1056698412.html

4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı darbetti

4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı darbetti

Pendik’te bir vatandaş simit almak için girdiği fırında, simit fiyatının 4 lira olduğunu duyunca işletme sahibini yumruklarla saldırarak darbetti. İşletme... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T12:24+0300

2022-05-26T12:24+0300

2022-05-26T12:26+0300

türkiye

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istanbul

simit

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İstanbul Pendik’te hizmet veren bir fırında iddiaya göre, müşteri olarak gelen bir vatandaş aldığı simidin fiyatının 4 lira olduğunu duyunca işletme sahibi Recep Diçer ile tartışmaya başladı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Simit fiyatının yüksek olduğunu belirterek tezgah arkasına geçen vatandaş, Diçer’e defalarca yumruk attı. Aldığı darbeler sonrası işletme sahibi Recep Diçer yere yığıldı. Olay, fırın personelinin araya girmesiyle son buldu.'Aşağıdaki fırında 3 lira sizde neden 4 lira’Fırıncının ağabeyi Erkan Diçer, “Müşteri simit almak için fırınımıza geliyor. Simit fiyatının 4 lira olduğunu duyunca ‘aşağıdaki fırında 3 lira sizde neden 4 lira’ diyerek abimle tartışmaya başlıyor. Müşteri hakaretler savurmaya başlıyor ve tezgahın arkasına geçerek abime yumruklarla saldırıyor. Bu adamların sokakta gezmemesi lazım. Şimdi de bizi tehdit ediyor” diye konuştu.

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