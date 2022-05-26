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ABD Dışişleri Bakanlığı: Küresel yapılardan Rusya’yı internetten koparmamalarını istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı: Küresel yapılardan Rusya’yı internetten koparmamalarını istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, küresel yapılardan Rusya’yı internetten koparmama çağrısında bulunduklarını ifade etti. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T00:37+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dünya genelindeki yetkili yapılara, Rusları enformasyondan mahrum etmemek için Rusya’yı internetten koparmama çağrısında bulunduklarını belirtti.Price, bugünkü basın brifingi sırasında, “Dünyanın dört bir yanındaki ilgili oyuncuları, bilginin Rusya’ya akmaya devam etmesi ve internetin Rusya’nın kendi içinde serbest ve açık kalması için Rusya’yı internetten koparmamaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.Price, Rus gazetecilerine ve kuruluşlarına, halihazırda ülkenin içinde veya dışında olmalarına bakmadan destek vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
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abd, ned price, rusya, internet

ABD Dışişleri Bakanlığı: Küresel yapılardan Rusya’yı internetten koparmamalarını istiyoruz

00:37 26.05.2022
© İHAİnternet hızı
İnternet hızı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© İHA
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, küresel yapılardan Rusya’yı internetten koparmama çağrısında bulunduklarını ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dünya genelindeki yetkili yapılara, Rusları enformasyondan mahrum etmemek için Rusya’yı internetten koparmama çağrısında bulunduklarını belirtti.
Price, bugünkü basın brifingi sırasında, “Dünyanın dört bir yanındaki ilgili oyuncuları, bilginin Rusya’ya akmaya devam etmesi ve internetin Rusya’nın kendi içinde serbest ve açık kalması için Rusya’yı internetten koparmamaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.
Price, Rus gazetecilerine ve kuruluşlarına, halihazırda ülkenin içinde veya dışında olmalarına bakmadan destek vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
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