https://tr.sputniknews.com/20220526/abd-disisleri-bakanligi-kuresel-yapilardan-rusyayi-internetten-koparmamalarini-istiyoruz-1056685660.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: Küresel yapılardan Rusya’yı internetten koparmamalarını istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı: Küresel yapılardan Rusya’yı internetten koparmamalarını istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, küresel yapılardan Rusya’yı internetten koparmama çağrısında bulunduklarını ifade etti. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T00:37+0300
2022-05-26T00:37+0300
2022-05-26T00:37+0300
abd
dünya
ned price
rusya
internet
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dünya genelindeki yetkili yapılara, Rusları enformasyondan mahrum etmemek için Rusya’yı internetten koparmama çağrısında bulunduklarını belirtti.Price, bugünkü basın brifingi sırasında, “Dünyanın dört bir yanındaki ilgili oyuncuları, bilginin Rusya’ya akmaya devam etmesi ve internetin Rusya’nın kendi içinde serbest ve açık kalması için Rusya’yı internetten koparmamaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.Price, Rus gazetecilerine ve kuruluşlarına, halihazırda ülkenin içinde veya dışında olmalarına bakmadan destek vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
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abd, ned price, rusya, internet
ABD Dışişleri Bakanlığı: Küresel yapılardan Rusya’yı internetten koparmamalarını istiyoruz
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, küresel yapılardan Rusya’yı internetten koparmama çağrısında bulunduklarını ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dünya genelindeki yetkili yapılara, Rusları enformasyondan mahrum etmemek için Rusya’yı internetten koparmama çağrısında bulunduklarını belirtti.
Price, bugünkü basın brifingi sırasında, “Dünyanın dört bir yanındaki ilgili oyuncuları, bilginin Rusya’ya akmaya devam etmesi ve internetin Rusya’nın kendi içinde serbest ve açık kalması için Rusya’yı internetten koparmamaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.
Price, Rus gazetecilerine ve kuruluşlarına, halihazırda ülkenin içinde veya dışında olmalarına bakmadan destek vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.