https://tr.sputniknews.com/20220526/abd-ekonomisi-yilin-ilk-ceyreginde-yuzde-15-daraldi-1056719559.html

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.5 daraldı

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.5 daraldı

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.5'lik daralma gösterdi. Beklenenden fazla küçülme gösteren ABD ekonomisine ilişkin öncü veri, ekonominin yılın... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T22:36+0300

2022-05-26T22:36+0300

2022-05-26T22:38+0300

ekonomi

abd

gsyih

büyüme

ekonomik büyüme

büyüme oranı

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053935514_0:57:2950:1716_1920x0_80_0_0_4370caa542791cd2ff47e79b69e78f1e.jpg

ABD Ticaret Bakanlığı, Ocak-Mart dönemine ait Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminlerini açıkladı.Buna göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1.5 azaldı.Söz konusu dönemde GSYH verisinde hafif aşağı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin ilk çeyrekte yüzde 1.3 küçülmesi yönündeydi.Ülkenin GSYH verisine ilişkin nisan ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.4 daraldığı kaydedilmişti. Böylece, ABD'de ekonomi yılın ilk çeyreğinde tahmin edilenden fazla küçülme göstermiş oldu.ABD ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 6.9 büyürken, salgın sonrası toparlanmanın etkisiyle geçen yıl genelinde yüzde 5.7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetmişti.Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, özel stok yatırımları, ihracat, federal kamu harcamaları ve eyalet ile yerel kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu.Aynı dönemde ithalat yükseliş gösterirken, kişisel tüketim harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar ve konut sabit yatırımları artış kaydeden diğer kalemler oldu.İlk çeyreğe ait GSYH verisindeki revizyonda ise özel stok yatırımları ile konut yatırımdaki aşağı yönlü revizyonların tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü revizyonla dengelenmesi belirleyici oldu.Kişisel tüketim harcamalarına ilişkin veri bu dönemde yüzde 2.7'den yüzde 3.1'e revize edildi.Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 7 arttı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 5.2'den yüzde 5.1'e çekildi.

https://tr.sputniknews.com/20220526/abdde-yuksek-enflasyonun-2023e-kadar-surmesi-bekleniyor-1056688964.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, gsyih, büyüme, ekonomik büyüme, büyüme oranı, enflasyon